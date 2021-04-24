Отчим три года насиловал маленькую падчерицу. Его будут лечить от сексуального расстройства

Житель села Лорис-Меликово в течении трех лет насиловал несовершеннолетнюю девочку, которую ранее удочерил. 38-летний мужчина оказывал на ребенка психологическое давление, благодаря чему его преступные деяния были сокрыты от общества.
В Называевском городском суде речь шла о 15 эпизодах, связанных с насильственными действиями сексуального характера. Подсудимый полностью признал вину.
Обвинение просило для насильника 19 лет колонии, однако суд принял решение о пятнадцатилетнем заключении и двух годах ограничения свободы.
Также принято решение о том, что в колонии мужчину будут лечить от сексуального расстройства.
Приговор в силу не вступил, в течении десяти дней он может быть оспорен, пишут в Новом Омске.