Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги

В ходе сессии заксобрания Новосибирской области в повестку дополнительно включили вопрос о наведении чистоты на улицах Новосибирска. Депутаты раскритиковали мэра столицы Сибири Анатолия Локтя за грязь на улицах.
Андрей Панферов («Единая Россия») рассказал о том, что к нему обращаются избиратели с просьбой навести порядок на улицах родного города. О том, что проблема с уборкой улиц постоянно актуальна говорит неубранный снег зимой и грязные дороги в остальное время.
Также он рассказал о ямах на дорогах, в которые проваливаются машины и небезопасные остановки общественного транспорта. Политик напомнил о гибели журналиста Антона Лучанского, который погиб под колесами автомобиля при выходе из трамвая.
Панферов подытожил выступление словами, что к майским праздникам на улицах должно быть чисто, а к концу года нужно найти деньги и привести город в порядок.
Андрей Шимкив поддержал актуальность вопроса о состоянии города. Спикер говорил о том, что нет рациональной реализации выделяемых средств. Он потребовал предоставить дорожную карту.
Майис Мамедов поддержал выступающих и заметил, что вопрос о наведении порядка на улицах Новосибирска звучат очень часто.
Андрей Шимкив поручил провести внеочередное заседание с приглашением чиновников мэрии Новосибирска.