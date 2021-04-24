Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги
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Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги

9:18:404/24/2021Фото: Pixabay
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О том, что проблема с уборкой улиц постоянно актуальна говорит неубранный снег зимой и грязные дороги в остальное время, заявили парламентарии. К майским праздникам обязали навести порядок.

На сессии парламента подняли вопрос о состоянии города


В ходе сессии заксобрания Новосибирской области в повестку дополнительно включили вопрос о наведении чистоты на улицах Новосибирска. Депутаты раскритиковали мэра столицы Сибири Анатолия Локтя за грязь на улицах.

Андрей Панферов («Единая Россия») рассказал о том, что к нему обращаются избиратели с просьбой навести порядок на улицах родного города. О том, что проблема с уборкой улиц постоянно актуальна говорит неубранный снег зимой и грязные дороги в остальное время.

Также он рассказал о ямах на дорогах, в которые проваливаются машины и небезопасные остановки общественного транспорта. Политик напомнил о гибели журналиста Антона Лучанского, который погиб под колесами автомобиля при выходе из трамвая.

Панферов подытожил выступление словами, что к майским праздникам на улицах должно быть чисто, а к концу года нужно найти деньги и привести город в порядок.

Андрей Шимкив поддержал актуальность вопроса о состоянии города. Спикер говорил о том, что нет рациональной реализации выделяемых средств. Он потребовал предоставить дорожную карту.

Майис Мамедов поддержал выступающих и заметил, что вопрос о наведении порядка на улицах Новосибирска звучат очень часто.

Андрей Шимкив поручил провести внеочередное заседание с приглашением чиновников мэрии Новосибирска.

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