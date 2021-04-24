Курс рубля вырос после заявления Шойгу об окончании учений на юге России

На Московской бирже заметно укрепился курс рубля после выступления российского министра обороны.
Доллар снизился на 1,52% и стал стоить 75,4325 руб., евро потерял 1,34% и торговался по 90,945 руб. Это данные торгов на 14:22 мск. После значения валют стали выравниваться, но не на много.
Также замечен рост биржевых индексов. Индекс Мосбиржи находился на 3 593,61 пункте (+0,9%), РТС подрос на 2,16% и добрался до 1 495,74 пункта.
Такие изменения произошли после заявления Сергея Шойгу о том, что Россия завершает проведение учений в Западном и Южном округах. Министр заявил, что в ходе мероприятий были достигнуты все поставленные задачи.
23 апреля войска двинулись к пунктам постоянной дислокации и к 1 мая должны быть на местах, пишет ТАСС.