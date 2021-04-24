Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета

В Башкирии суд отправил под домашний арест главу сельсовета, где стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка. Чиновнику предъявили обвинение по ст. "халатность" УК РФ, сообщили в республиканском СК, который расследует уголовное дело.
Как рассказали в ведомстве, 17 апреля 2021 года в селе Сафарово Учалинского района беспризорные собаки напала на 4-летнего мальчика, игравшего возле своего дома. От полученных ран ребенок скончался на месте.
Был задержан глава Сафаровского сельсовета Учалинского района. Ему предъявили обвинение и арестовали.
Глава села, как считает следствие, не отреагировал на постоянные жалобы сельчан и не организовал отлов бездомных собак. При этом у администрации Учалинского района заключен договор на отлов со специализированной организацией.
Чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы.