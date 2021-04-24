Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета

10:00:594/24/2021Фото: pixabay.com
0

Мальчик играл возле своего дома, когда на него напала стая псов. Местные жители неоднократно жаловались в администрацию на агрессивных собак. Но чиновники нечего не сделали.

Собаки растерзали малыша


В Башкирии суд отправил под домашний арест главу сельсовета, где стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка. Чиновнику предъявили обвинение по ст. "халатность" УК РФ, сообщили в республиканском СК, который расследует уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, 17 апреля 2021 года в селе Сафарово Учалинского района беспризорные собаки напала на 4-летнего мальчика, игравшего возле своего дома. От полученных ран ребенок скончался на месте.

Был задержан глава Сафаровского сельсовета Учалинского района. Ему предъявили обвинение и арестовали.

Глава села, как считает следствие, не отреагировал на постоянные жалобы сельчан  и не организовал отлов бездомных собак. При этом у администрации Учалинского района заключен договор на отлов со специализированной организацией.

Чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
собакидомашний арестскончался на местезагрызли насмертьстая бродячих собак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как избавиться от бродячих собак?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета
    10:00:59 4/24/2021
    Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета
    БердскРекорд по зараженным коронавирусом поставил Бердск за сутки на 24 апреля
    9:33:54 4/24/2021
    Рекорд по зараженным коронавирусом поставил Бердск за сутки на 24 апреля
    Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги
    9:18:40 4/24/2021
    Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги
    БердскВечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска
    9:15:58 4/24/2021
    Вечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска
    БердскМагнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм
    9:12:45 4/24/2021
    Магнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм
    24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления
    9:02:20 4/24/2021
    24 апреля - Международный день ветеринарного врача: милые открытки и пушистые поздравления
    Курс рубля вырос после заявления Шойгу об окончании учений на юге России
    9:02:13 4/24/2021
    Курс рубля вырос после заявления Шойгу об окончании учений на юге России
    Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты
    8:53:38 4/24/2021
    Путин подписал указ о непрерывных праздниках с 1 по 11 мая 2021 года с сохранением зарплаты
    24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления
    8:50:23 4/24/2021
    24 апреля - День российского стоматолога: лучшие открытки и искрометные поздравления
    БердскПотепление начинается с 24 апреля в Бердске
    8:23:45 4/24/2021
    Потепление начинается с 24 апреля в Бердске