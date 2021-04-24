Почему суд изменил приговор пострадавшему в драке врачу-наркологу Константину Фалалееву в Бердске. Учел повод для преступления

Бердский городской суд изменил наказание врачу-наркологу Константину Фалалееву, которого в декабре 2020 года приговорили к 2,5 года условно после нападения на него в кабинете ЦГБ. Доктора обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса - угроза убийством и причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Однако при рассмотрении апелляционной жалобы адвоката Фалалеева 21 апреля 2021 года суд смягчил наказание, оставив в силе обвинительный приговор. Хотя защита настаивала на полной невиновности врача, который защищался от агрессивного посетителя.
- Окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с возложением обязанностей. Отменено наказание в части возмещения процессуальных издержек (вероятно, по оплате адвоката — прим. ред.) и направлено на новое рассмотрение. В качестве смягчающего обстоятельства суд признал противоправное поведение потерпевшего, которое явилось поводом для преступления, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова в пятницу.
Смягчение наказание по обвинительному приговору произошло на основании апелляционной жалобы адвоката Константина Фалалеева и представления прокурора, уточнила Сафронова.
Сам осужденный рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что еще не получал судебного решения, но высказался однозначно: его адвокат будет подавать кассационную жалобу, добиваясь оправдательного приговора. Он полагает, что изменение наказания мало что меняет, «спасибо, что хоть в тюрьму не посадили». Константин полагает, что нарушены нормы преюдиции, где вынесенное решение суда (в частности обвинительный приговор по напавшему на доктора) является обязательным при вынесении приговоров по другим делам.
- Напавшего на меня признали виновным, я был потерпевшим. А потом с теми же фактами и с теми же свидетелями сделали виновным меня. Как я понимаю, изложенные в первом деле факты не подлежат изменению. Суд установил, что я вынужден был защищаться, что захват был удерживающий. И вдруг в моем деле всплывает удушающий захват и угроза убийством. Как такое возможно, если уже судом установлен виновный? Это тот, кто нападал. То есть потерпевшего по одному уголовному делу признают виновным по другому с теми же обстоятельствами и фигурантами. В первом деле у меня позиция оборонительная, во втором - нападательная, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Фалалеев 23 апреля.
В августе 2021 года исполнится два года с момента начала судебного процесса. Врач уже устал от этого, но намерения доказать свою невиновность не оставил. Между тем, адвокаты рассказали "Курьер. Среда. Бердск", что в судебной практике возможно, что по одному делу фигурант признается потерпевшим, а по другому - подозреваемым.
Самооборона наказуема
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовными делами в отношении обоих фигурантов закончилась драка в кабинете врача в наркологическом отделении горбольницы, что на ул. Попова. Судмедэкспертиза установила, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью. А напавшему Вячеславу Смирнову причинен вред средней тяжести. Суд ранее признал Смирнова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.
Фалалеев после приговора сразу заявил, что будет его обжаловать, считая, что на медиков нападать нельзя.
- Я делаю три вывода. Первый - в Бердске разрешается бить врачей. Второй - в Бердске возможно из преступника сделать потерпевшего. И третье - этот же человек может прийти ко мне в кабинет, снова напасть на меня. А при защите своей жизни меня могут посадить в тюрьму уже на реальный срок. Мне отказали в праве защищать свою жизнь, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Константин.
Драка в наркологии
28 июня 2019 года в кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов и накинулся на Константина Фалалеева. Доктору диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Смирнов тоже попал в травматологическом отделении Бердской ЦГБ.
По словам врача, после словесных угроз о применении ножа, Смирнов ударил врача кулаком в голову. Доктор не растерялся и начал обороняться.
- Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, — вспоминает Константин. - Какой может быть преступный умысел, если я находился в своём кабинете в рабочее время. Достоверно известно, что именно Смирнов пришёл ко мне в кабинет, устроил дебош и драку, что было доказано в суде. Если врач оборонялся от агрессора, то врач виновен в этом.
Врача и посетителя разнимал медперсонал, вызвали полицию.
справка
УК РФ Статья 53. Ограничение свободы
1. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.
2. Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
3. В период отбывания ограничения свободы суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения.
4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством РФ, а также издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один день лишения свободы за два дня ограничения свободы.
6. Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории России.