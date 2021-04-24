Осложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных
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Осложнения после коронавируса и как болезнь может убить даже после выздоровления, рассказала невролог Наталья Ильиных

2:21:234/24/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Коронавирусная инфекция изучена еще не до конца и постоянно приносит врачам новые «сюрпризы». Многие осложнения пациенты списывают на стресс и не обращают на них внимания. Если случаи, когда рюмка водки провоцирует смерть перенесшего ковид.

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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 с нами уже больше года. За это время в Новосибирской области, согласно официальной статистике, к 23 апреля 2021 года выявлено 40,5 тыс. случаев заболевания. За это же время болезнь унесла жизни 1 723 жителей региона.

Однако человек склонен привыкать ко всему и болезнь, вместе с мерами предосторожности, быстро стала частью повседневных проблем, постепенно превращаясь в массовом сознании в эдакую более суровую версию гриппа. Переболев, многие просто забывают об этом, продолжая вести обычную жизнь, не подозревая, что ее последствия могут быть даже страшнее самого заболевания.

В основе всего - тромбы

- В начале пандемии, в феврале прошлого года считалось, что самое плохое это то, что происходит во время болезни с легкими и люди умирают именно от этого. А потом появились результаты исследований, причем одним из первых был наш новосибирский гемостазиолог, новосибирского Центра профилактики тромбозов СО РАН Андрей Громов. Он написал в своей статье, что в основе болезни лежат тромбозы и это была сенсация. Потом это все подтвердилось и на практике, - рассказывает невролог Наталья Ильиных «Курьер. Среда. Бердск».

Как рассказывает врач, вызванные болезнью нарушения свертываемости крови сохраняются и после того, как иммунитет справился с вирусом. Именно тромбы в мелких сосудах обонятельной зоны коры головного мозга являются причиной самого знаменитого симптома ковида, потери обоняния, а не поражение слизистой, как думали изначально. Эта же причина приводит к выпадению волос у многих пациентов, переживших болезнь. Из более серьезных последствий — инсульты и инфаркты. Особенно у тех, кто имеет к ним генетическую предрасположенность. Таким людям, перенесшим болезнь, стоит вести себя максимально осторожно. Известны случаи, когда рюмка водки, в сочетании с физической нагрузкой, приводила к смерти, даже спустя несколько месяцев после болези.

- Анализы, способные определить склонность к тромбозам, сейчас делаются, но они очень дорогие и мало кто сдает их просто так. Получается, что пока не люди сталкиваются с этой бедой, они и понятия не имеют, что у них есть мутация гена, которая и отвечает за склонность к тромбозам, - уточняет Наталья.

Необычная усталость и беспричинная злость

Еще одно популярное осложнение — полинейпропатия, поражение периферических нервов. При ней люди испытывают боли и неприятные ощущения в руках и ногах, отчего чувствуют усталость, покалывание, снижение чувствительности и другие симптомы. В отдельных случаях может доходить даже до нарушения координации движений и тремора.

Наконец, третьей сферой, в которой проявляются постковидные осложнения, относится к психическим нарушениям. Врачи отмечают, что перенесшие болезнь люди иногда начинают странно себя вести, срываться на окружающих или замыкаться в себе. Многие люди в этом состоянии начинают корить их и взывать к совести, не подозревая что настоящая причина изменений в поведении близких — перенесенный ковид.

- Сейчас психиатры в Новосибирске завалены работой, у этих врачей очередь на две недели вперед. Очень много пациентов идет с астенией, то есть они раздражительны, нервозны, у них появляются фобии, страх смерти, различные панические атаки, депрессии и перепады настроения. Это длится несколько месяцев, а у некоторых сохраняется и дольше, - отмечает Наталья Ильиных.

Когда это пройдет

Точные сроки, когда заканчиваются постковидные осложнения, врачи назвать затрудняются — прошло слишком мало времени, чтобы говорить об отдаленных последствиях. Тем не менее, со временем людям возвращается обоняние, проблемы с тромбообразованием тоже проходят. Немало этому способствует терапия, в рамках которой людям назначают препараты которые, кровь разжижают кровь и улучшают микроциркуляцию.

По словам Натальи Александровны, клинические рекомендации по лечению коронавируса, на основании которых официальная медицина строит свою работу, занимают около 200 страниц и регулярно обновляются. На сегодняшний день актуальна уже 11-я их редакция. Официальных же рекомендаций по лечению постковидных осложнений и вовсе пока не принято.

- Сейчас нет четких рекомендаций, как надо делать, работаем на основании своих старых знаний, понимая механизм действия болезни. Но люди вылечиваются. В Новосибирске очень сильная кафедра неврологии, лекции и учеба идут регулярно, по видеосвязи выступают докладчики из других стран. В этой сфере мы шагаем в ногу с остальным миром, - добавляет она.

И тем не менее, невролог подчеркивает, что в обществе ковид очень сильно недооценивают, а его последствия — еще больше. Усложняет ситуацию и то, что многие люди переносят болезнь в легкой форме, даже не подозревая у себя ее наличие, однако от осложнений они не застрахованы и они могут настигнуть их в будущем. Справедливости ради, по наблюдениям врачей, перенесшие ковид без симптомов зачастую и последствия его переживают легче.

В своей практике врач Наталья Ильиных замечает, что средняя длительность осложнений у перенесших ковид — около 2-3 месяцев, после чего пациент возвращается к привычному ритму. Однако каждый случай индивидуален и не легкомысленно относится к болезни нельзя.

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