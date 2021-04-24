Золотоволосая невеста Татьяна с букетом белых роз вышла замуж за водителя Антона с синей бабочкой в Бердске
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Золотоволосая невеста Татьяна с букетом белых роз вышла замуж за водителя Антона с синей бабочкой в Бердске

2:11:564/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Татьяна в синем платье под цвет глаз, золотистые волосы, белые розы в руках и цветок в прическе украшают невесту. Антон в джинсах, рубашке. Синяя бабочка под цвет платья невесты. Очень позитивная и доброжелательная пара.

Свадьба Антона и Татьяны
23 апреля 2021 года


Солнечно в Бердске. У городского ЗАГСа красивая машина, на капоте большое сердце и бантики-цветы. Вчера, 23 апреля,  свадьба у Антона и Татьяны. Очень красивая и приветливая пара. Ребята знакомы давно — уже два года.
- Почему я позвал Татьяну в ЗАГС? Потому что люблю, лучше, чем она, нет девчонок. У нее и недостатков нет. Она самая красивая, добрая, терпеливая, - говорит Антон.
- Люблю Антона и готова терпеть все его недостатки, но их немного, - смеется Татьяна.

Познакомились совершенно случайно, в гостях. Антон приехал вместе с другом в Бердск и встретил будущую жену. - Самое главное — никогда не врать, вот что важно в нашей жизни. И конечно, внимание — цветы дарить жене нужно, - делится секретом счастливых отношений Антон. - Антон очень любит жареную картошку с салом, - и Татьяна знает секрет счастливой семейной жизни. - Татьяна замечательно готовит, - хвалит жену Антон.

Татьяна учится и работает, она юрист. Антон работает водителем в строительной компании, профессия у него ответственная — мастер каркасно-отделочных конструкций.
- Самый надежный и хороший муж,- хвалит Антона жена.

Татьяна в синем платье под цвет глаз, золотистые волосы, белые розы в руках и цветок в прическе украшают невесту. Антон в джинсах, рубашке. Синяя бабочка под цвет платья невесты. Очень позитивная и доброжелательная пара.
- Дети? Конечно, хотим!- в один голос отвечают Антон и Татьяна.

«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет замечательных молодоженов Антона и Татьяну с днем свадьбы, желает им счастья, любви, чтобы они сохранили в семье доброту и юмор, как в солнечный день их свадьбы.

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От редакции

Что пожелаете Антону и Татьяне?

    Я не Я, 24 апреля 2021 2:14:04
    красивая пара! хочу пожелать им счастья !
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