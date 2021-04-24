Вечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска
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Вечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска

9:15:584/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay. com
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На вечерней службе в этот день освящают вербу, а еще верующие молятся об исцелении от болезней — считается, что в Лазареву субботу они будут обязательно услышаны.

Вербное воскресенье
В Лазареву субботу освящают вербу в храме
Сюжет: Православные обряды
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Лазаревой субботой называют день накануне Вербного воскресенья. В этом году Лазарева суббота приходится на 24 апреля.
Историческая справка.
Согласно Евангелию от Иоанна, Христос по пути в Иерусалим получил известие, что заболел его друг Лазарь и решил посетить его дом. Когда Иисус добрался до Вифании, где жил Лазарь, оказалось, что уже четыре дня назад Лазарь умер. Христос поспешил к гробнице умершего друга. Окружающие его люди отвалили камень, которым была закрыта гробница. Иисус начал молиться и воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!».
И вышел умерший. Тогда люди, увидевшие воскресенье Лазаря - чудо, которое сотворил Иисус, уверовали в него.
Именно с чуда воскрешения Лазаря началась народная любовь к Иисусу. Лазарь прожил еще 30 лет, стал священником и проповедовал христианскую веру на Кипре, в городе, который сейчас называется Ларнака. В конце IX— начале X века над могилой Лазаря на Кипре была построена церковь Святого Лазаря.

В Преображенском соборе Бердска 24 апреля 2021 года праздничная вечерня с освящением верб в Лазареву субботу начнется в 17 часов. На вечерней службе в этот день освящают вербу, а еще верующие молятся об исцелении от болезней — считается, что в Лазареву субботу они будут обязательно услышаны. Освященную вербу приносят домой и хранят целый год — до следующей Лазаревой субботы. Количество веточек может быть любым, но чаще это либо нечетное количество, либо соответствующее числу членов семьи. Существует поверье, что если легонько ударить человека освященными веточками вербы, то никакие болезни к нему не пристанут.

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