Какой будет погода в Бердске 24 апреля на Лазареву субботу-2021?
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Какой будет погода в Бердске 24 апреля на Лазареву субботу-2021?

7:12:284/24/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
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Магнитное поле Земли ожидается спокойное 24 апреля, неустойчивое - 25 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно 25 апреля в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.

Какой будет погода в Бердске 24 апреля на Лазареву субботу?


По информации «Западно-Сибирское УГМС», в субботу, 24 апреля, в Новосибирской области и в Искитиме ожидается теплая погода.
Ночью 0...-2, днем +9...+11.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный -
2-7 м\с местами порывы до 12 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 24 апреля, неустойчивое - 25 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно 25 апреля в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
25 апреля - +10...+12, 26 апреля -+13...+15.

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погодаЛазарева суббота
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