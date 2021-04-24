Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 апреля 2021 в России и мире

• День российского стоматолога
• Лазарева суббота (Суббота святого и праведного Лазаря)
• День рождения газированной воды
• Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day)
• Международный день настольных игр (International Tabletop Day)
• День витражных сказок
• Международный день солидарности молодёжи (International Day of Youth Solidarity)
• Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals)
• Всемирный день тай-цзи и цигун (World Tai Chi and Qigong Day)
• День модной революции (Fashion Revolution Day)
• Международный день скульптуры (International Sculpture Day)
• Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week)
• День памяти священномученика Антипы Пергамского
• Международный день просмотра телесериала «Светлячок» (International Watch Firefly Day)
• Международный Маркониевский день (International Marconi Day)
• Всемирный день борьбы с менингитом (World Meningitis Day)
• Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)
• День сосиски в тесте (National Pigs-in-a-Blanket Day) - США
• День рождения ослика Иа-Иа (Eeyore`s Birthday Party) - США
• День памяти жертв геноцида - Армения
• День «Спасите лягушек» (Save The Frogs Day) - США
• День поцелуя надежды (National Kiss of Hope Day) - США
• День наблюдения за птицами (National Go Birding Day) - США
• День обоняния (National Sense of Smell Day) - США
• День детей (Children`s Day) - Колумбия
• День независимого книжного магазина (Independent Bookstore Day) - США
• День переделки (National Rebuilding Day) - США
• День открытия бассейна (National Pool Opening Day) - США
• День согласия (Concord Day) - Нигер
• День расширения политических прав женщин (Women`s Political Empowerment Day) - Индия
• День монгольских генералов - Монголия
• День кукольного театра (National Day of Puppetry) - США
• День поп-группы «Новые парни из нашего квартала» (New Kids on the Block Day) - США
• День местного самоуправления (National Panchayati Raj Day) - Индия
• День Боба Уиллса (Bob Wills Day) - США
• День охраны труда (Labour Safety Day) - Бангладеш
• День Республики - Гамбия
• День демократии (Loktantra Diwas) - Непал
• День Капхёнской битвы (Kapyong Day) - Канада, Австралия
• Именины у Антипы, Иакова, Петра, Ивана, Николая, Прохора
• Антип Водогон (Половод)
Важные события
1833 в США запатентована газированная вода.
1926 подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете.
1927 в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца).
1938 на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга, Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
1944 Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.
1946 первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 (лётчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).
1953 Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.
1962 в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
1967 при посадке потерпел катастрофу космический корабль «Союз-1». Пилотировавший его лётчик-космонавт В. М. Комаров погиб.
2001 Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.
2007 в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend