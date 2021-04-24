Магнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм
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Магнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм

9:12:454/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Заметные колебания магнитного поля планеты приходятся на время от полуночи до 6 часов утра, их сила оценивается специалистами в 3 балла. В это время большинство людей спит. В зоне риска окажутся люди с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также люди, страдающие расстройствами психики.

солнце
24 апреля 2021 года на Земле прогремит ночная магнитная буря
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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24 апреля 2021 года второй день трехдневной магнитной бури, пик которой приходится на завтра, 25 апреля. Сегодня же жителям Земли предстоит пережить ночную магнитную бурю. Заметные колебания магнитного поля планеты приходятся на время от полуночи до 6 часов утра, их сила оценивается специалистами в 3 балла. В это время большинство людей спит. В зоне риска окажутся люди с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также люди, страдающие расстройствами психики. Важно учитывать тот факт, что жители планеты накануне вечером, в 18 часов, ощущали воздействие сильной магнитной бури. Длительный геомагнитный шторм ослабляет организм человека, истощает и расшатывает нервную систему, человек чувствует себя разбитым, уставшим и неприкаянным.

В полдень 24 апреля магнитная буря утихнет, можно перевести дух. Возмущение магнитного поля в это время и до 19 часов оценивается специалистами силой в 1 балл. К ночи сила магнитной бури начнет нарастать, чтобы 25 апреля обрушиться на Землю со страшной силой. Метеозависимым людям следует быть очень внимательными и контролировать состояние здоровья.

Что рекомендуется делать в дни магнитной бури:
1.Постоянно контролировать показания артериального давления, принимать лекарства для стабилизации давления.
2.Следить за пульсом и дыханием, научиться правильно дышать:
3.Отдыхать в течение дня, спать не менее 8 часов в сутки;
4.Проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей;
5.Избегать споров и конфликтов, не травмировать и так напряженную нервную систему.

Как проявляется воздействие магнитной бури на человека:
1.Болит сердце, учащается пульс;
2.Скачет давление, возможны резкие перепады;
3.Нарушается сон, человека мучает бессоница или сонливость;
4.Возникают трудности с дыханием;
5.Появляется головокружение, возможен обморок и потеря сознания;
6.Болят суставы и спина;
7.Возникают приступы ярости, злости и агрессии, дело может дойти до истерики и слез абсолютно без видимых причин.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Иван Львович, 65 лет:
- Весь удар магнитной бури у меня приходится на голову - очень сильные головные боли. Не могу садиться за руль - боюсь, что станет плохо. Часто просто сижу с компрессом на лбу и ничего не делаю, тогда становится лучше.
Ольга Семеновна, 63 года:
- Растет давление. Бывает 180. Пью лекарство, травы. Давление очень сильно скачет в течение дня. Стараюсь лежать. Сплю плохо, иногда не сплю полночи, засыпаю к утру.
Татьяна Сергеевна, 57 лет:
- Трудно дышать, задыхаюсь, не хватает воздуха. Пью лекарства и просто чистую воду, становится легче. Стараюсь погулять побольше. Транспортом в дни, когда магнитная буря, стараюсь не пользоваться - душно и сложно дышать.

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магнитная буряметеозависимые людигеомагнитный шторм
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