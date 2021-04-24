Рекорд по зараженным коронавирусом поставил Бердск за сутки на 24 апреля

Рекордно низкое число новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Бердске за последние сутки на 24 апреля. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в субботу в оперативном штабе, за прошедшие 24 часа выявлен всего один заболевший.
Всего в Бердске за все время пандемии официально зафиксировано 1687 случаев коронавирусной инфекции.
По данным бердского оперативного штаба на 24 апреля в городе под медицинским наблюдением находится 36 жителей города. За последние сутки у 43 бердчан взяли тесты на коронавирус. Результаты анализов станут известны позже.
Всего за время пандемии в Бердске зарегистрировано 1597 выздоровевших и выписанных пациентов с ранее подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", идет спад эпидемии в городе. Предыдущую неделю ежедневно выявляли по два новых заразившихся бердчанина. Наметилась тенденция остановки распространения ковида в городе.