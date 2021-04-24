Курьер, помоги убрать территорию около Химзавода и озера в Бердске
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Курьер, помоги убрать территорию около Химзавода и озера в Бердске

9:42:214/24/2021Фото: Почему никто не убирает территорию?
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Водители Фур, которых по ночам собирается множество, после своих перекусов выбрасывают остатки пищи, бутылки, мешки прямо под забором бывшего Химзавода.

По самой убитой ул. Химзаводской ездит общественный транспорт


Уважаемые сотрудники Курьера, помогите, пожалуйста, решить проблему наведения порядка в уборке территории в районе Химзавода, за воротами которого вот уже несколько лет создается Свалка мусора. Водители Фур, которых по ночам собирается множество, после своих перекусов выбрасывают остатки пищи, бутылки, мешки прямо под забором бывшего Химзавода. Тысяча дачников, проезжая по убойной дороге, опасной и супераварийной уже неоднократно обращались к депутатам и в администрацию с жалобами и устными и по телефону, но реакции нет. Озеро тоже желает быть краше. Наркоманы, пьяницы и рыбаки загаживают, захламляют. Никто не обкашивает его: сухостой годами никто не убирает. В нашем городе одно озеро, перед гостями стыдно за наш город. Дорогу фуры разбили в вусмерть и до вторых ворот Химзавода ее не ремонтируют уже 30 лет. Неужели субботники перестали в городе существовать для многих предприятий, которыми заполонена территория бывшего Химзавода? Помогите найти концы у этой проблемы. Неоднократно вспомнишь Прилепского, к которому обратишься и он среагирует, решит проблему. А сейчас все только руками разведут. Надеемся на вашу помощь. Если нужна помощь провести и показать ужасы, которые преодолевают наши дачники, то я готова на машине провести. Заранее спасибо.

От редакции: Мы готовы с вами проехать и все увидеть и опубликовать все ужасы. В понедельник вам позвоним!

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озеросвалка около химзавода
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