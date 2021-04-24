В Бердске идет Всероссийский турнир по настольному теннису

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Валентина:
Всероссийский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, идёт в спорткомплексе "Вега".
Всероссийский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, идёт в спорткомплексе "Вега".
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