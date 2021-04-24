Майские праздники -2021: официальные выходные дни с 1 по 10 мая, 11 мая – рабочий день – указ Путина
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Майские праздники -2021: официальные выходные дни с 1 по 10 мая, 11 мая – рабочий день – указ Путина

10:41:314/24/2021Фото: Кремлин.ру
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В нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется заработная плата, двойная оплата должна быть с праздничные дни 1и 9 мая, если работник вышел на рабочее место.

Рабочая встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой


23 апреля Владимир Путин согласился с главой Роспотребнадзра Анной Повой и ввел непрерывный отдых на майские праздники.
По его указу, публикованному вечером 23 апреля, отдыхаем с 1 по 10 мая, 11 мая – на работу.
Президент установил с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

И приказал органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов и организаций.

По российским законам, двойная оплата идет в те дни, которые официально признаны праздничными или выходными, из 10 дней отдыха, такие даты – 1 и 9 мая. Даты с 4 по 7 мая - президент обозначил как нерабочие дни.

По словам Анны Поповой, в майские праздники люди едут на дачу,  за город, люди едут на свежий воздух  Миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. И чтобы люди не возвращались туда и обратно на дачи и домой, необходимо сделать дни отдыха непрерывными.

- Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом ещё три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски, - обратилась она к Путину.

И президент ее услышал. Всем подарил долгие майские выходные.

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