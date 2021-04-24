Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян

В Совете федерации назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию. По словам сенатора Елены Бибиковой, таким правом могут воспользоваться граждане, воспитывающие ребенка-инвалида.
"Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - цитирует сенатора "Парламентская газета".
Такое право есть у одного из родителей, если в семье растет ребенок-инвалид в возрасте до 8 лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют работавшие на вредных и опасных производствах или в сложных условиях. А также учителя, врачи и жители Крайнего Севера.
Согласно начавшейся в России в 2019 году введено постепенное увеличение пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Напомним, что ранее были цифры 60 и 55 соответственно. Одновременно сократили на 3 года стаж, необходимый для досрочного выход на пенсию - 42 для мужчин и 37 для женщин.