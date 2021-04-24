Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян

11:31:154/24/2021Фото: pixabay.com
0

Сократили на 3 года стаж, необходимый для досрочного выход на пенсию - 42 для мужчин и 37 для женщин. 

Россияне имеют право на досрочную пенсию


В Совете федерации назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию. По словам сенатора Елены Бибиковой, таким правом могут воспользоваться граждане, воспитывающие ребенка-инвалида.

"Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - цитирует сенатора "Парламентская газета".

Такое право есть у одного из родителей, если в семье растет ребенок-инвалид в возрасте до 8 лет.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют работавшие на вредных и опасных производствах или в сложных условиях.  А также учителя, врачи и жители Крайнего Севера.

Согласно начавшейся в России в 2019 году введено постепенное увеличение пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Напомним, что ранее были цифры 60 и 55 соответственно. Одновременно сократили на 3 года стаж, необходимый для досрочного выход на пенсию - 42 для мужчин и 37 для женщин.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пенсионерувеличение пенсионного возрастаребенок-инвалиддосрочновыход на пенсию
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого еще можно отпускать раньше?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян
    11:31:15 4/24/2021
    Право на досрочную пенсию: Сенаторы назвали категории россиян
    Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске
    11:09:11 4/24/2021
    Разгромивший полки с алкоголем просил полицейских застрелить его в супермаркете "Лента" в Новосибирске
    БердскМайские праздники -2021: официальные выходные дни с 1 по 10 мая, 11 мая – рабочий день – указ Путина
    10:41:31 4/24/2021
    Майские праздники -2021: официальные выходные дни с 1 по 10 мая, 11 мая – рабочий день – указ Путина
    Отчим три года насиловал маленькую падчерицу. Его будут лечить от сексуального расстройства
    10:33:36 4/24/2021
    Отчим три года насиловал маленькую падчерицу. Его будут лечить от сексуального расстройства
    С Лазаревой субботой открытки от дизайнера и невероятно добрые поздравления на 24 апреля
    10:25:11 4/24/2021
    С Лазаревой субботой открытки от дизайнера и невероятно добрые поздравления на 24 апреля
    Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета
    10:00:59 4/24/2021
    Бродячие собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика. Суд арестовал главу сельсовета
    БердскРекорд по зараженным коронавирусом поставил Бердск за сутки на 24 апреля
    9:33:54 4/24/2021
    Рекорд по зараженным коронавирусом поставил Бердск за сутки на 24 апреля
    Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги
    9:18:40 4/24/2021
    Депутаты раскритиковали мэра Новосибирска за грязь на улицах и плохие дороги
    БердскВечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска
    9:15:58 4/24/2021
    Вечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме Бердска
    БердскМагнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм
    9:12:45 4/24/2021
    Магнитная буря 24 апреля 2021 на три дня началась ночью: Что делать метеозависимым людям в продолжительный магнитный шторм