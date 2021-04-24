Лайка кинулась на меня, схватила за голову - хозяйский пес бегал один по Бердской косе
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Лайка кинулась на меня, схватила за голову - хозяйский пес бегал один по Бердской косе

11:40:204/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Хочу поблагодарить Юрия и Елену за своё спасение. Сегодня вечером (23 апреля) прогуливалась со своей маленькой собачкой по косе.

Собаки бегают по берегам Бердска и кидаются на людей


Здравствуйте. Хочу поблагодарить Юрия и Елену за своё спасение. Сегодня вечером (23 апреля) прогуливалась со своей маленькой собачкой по косе. Неожиданно на берегу появился большой кабель в ошейнике, он напал на мою Эму, я, пытаясь её защитить, взяла её на руки и спрятала под куртку. Большой собаке это не понравилось, он стал нападать на меня. Этот пёс загнал нас в воду, вставал на меня лапами и зубами схватил за голову. Пришлось ещё дальше отступить в воду. Я, споткнувшись, выронила свою малышку в воду, она ушла с головой. Потом грела ее под курткой. И вот так с мокрой собакой и по пояс в ледяной воде с криками о помощи минут 40 я пребывала в таком шоке. Пытаясь выйти из воды, большой пёс кидался на меня. Мои крики услышал Юрий. Он сначала думал, что я тону, поэтому бежал ко мне с палкой. Он отогнал собаку. И со своей супругой проводили меня до дома(я живу рядом). Спасибо вам, замечательные люди!!!!
П. С. Владелец собаки живет рядом в коттедже, его собаки на самовыгуле постоянно. Завтра хочу к нему сходить. Сейчас тепло, там часто гуляют дети и подростки. До беды недалеко. Собака крупная лайка, восточно-сибирская, если я не ошибаюсь.

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спасениесобака кинулась на человека
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