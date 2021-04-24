Транспортный коллапс в Новосибирске: Гигантские пробки из-за эстафеты сковали левобережье
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Транспортный коллапс в Новосибирске: Гигантские пробки из-за эстафеты сковали левобережье

11:57:264/24/2021Фото: Яндекс.Карты
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В мэрии заранее предупредили, что во время легкоатлетического забега, который пройдет с 9.00 до 14.00, временно ограничат движение транспорта по нескольким улицам.

пробки в Новосибирске в субботу достигли критической отметки


В Левобережье Новосибирска с утра 24 апреля произошел транспортный коллапс. Виной тому легкоатлетическая эстафет. О ней автомобилистов предупреждали заранее, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Сообщали и об изменении движения общественного транспорта.

Тем не менее автомобили стоят в 10-балльных пробках, судя по "Яндекс. Картам".

Легкоатлетическая эстафета посвящена памяти сибирских воинов, которые погибли в годы Второй мировой войны. В мэрии напомнили, что во время эстафеты, которая пройдет с 9.00 до 14.00, временно ограничат движение транспорта.

Перекроют следующие участки:
— на ул. Станиславского (от площади им. Станиславского до площади Труда);
— на ул. Плахотного (от ул. Петропавловской до ул. Костычева);
— на ул. Пархоменко (от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова);
— на ул. Котовского (от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27).

Объехать перекрытые участки улиц можно по соседним дорогам, рассказали в новосибирской мэрии.

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