За чей счет «щедрые банкеты»: Непрерывные выходные с 1 по 10 мая поссорили россиян

Новость о продлении майских выходных обрадовала большую часть россиян. Но есть те, кому длинный отдых принесет убытки. Мнения читателей «Курьер. Среда. Бердск» после обнародования соответствующего указа Владимира Путина разделились.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», указ о непрерывном отдыхе с 1 по 11 мая президент подписал вечером 23 мая. На сайте Кремля документ появился в 21.00 по московскому времени в пятницу. Согласно документу россияне отдыхают с 1 по 10 мая, 11 мая выходят на работу. Дни с 4 по 7 мая включительно считаются нерабочими, но зарплату за них работодатель обязан выплатить. Это тоже прописано в президентском указе.
Напомним, что отдыхать в начале мая целую декаду предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она аргументировала тем, что после консультаций с учеными и врачами, пришли к выводу: ради предотвращения распространения коронавируса в стране, сократить число поездок на дачи.
- Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски, - объяснила свое предложение Попова на видеовстрече с президентом, где обсуждали ситуация с коронавирусом в России.
Путин согласился, подчеркнув, что всегда прислушивается к мнению специалистов, и объявил 10 дней непрерывного майского отдыха. Но не всем это пришлось по душе. Особенно переживают те, кто уходит в отпуск.
Глас народа
Аноним:
Спасибо нашему ПРЕЗИДЕНТУ!!!!!
Аноним:
- Ваш президент не имел права объявлять выходные. Тем более за неделю - вообще никто не имеет права их объявлять. Даже правительство РФ (которое и объявляет нерабочие дни обычно). Так что вы все отправлены в отпуск за свой счет. Скоро всех тупо уволят - будете еще больше радоваться. Жрать только нечего будет - но зато радостно.
ИГОРЬ:
- Правильно! Чем за нищенскую зарплату батрачить, люди хоть на дачах поработают.
Аноним:
- Бред полный! Кто это все оплачивать будет? Работодатель, которому нужно деньги зарабатывать, не готов оплачивать за свой счет все эти "щедрые банкеты". Полстраны все равно выйдет на работу за те же деньги, только по документам в кадрах будут стоять выходные. Госслужба может и рада будет, а у частников трудовое законодательство заканчивается там, где начинаются необоснованные траты.
Анна:
- Уровень зп умные работодатели откорректируют снижением премий за май. Те, кто получает бонусы от продаж — вообще... Все на выходных, продажи упадут. А потом работодатели, чтобы не провалиться и компенсировать потери бизнеса от дополнительных выходных, еще пару месяцев будут снижать или не выплачивать премии. Не говоря уже о том, какой в целом удар по экономике нанесут эти "проходные".
Аноним:
- А потом будете удивляться, почему денег не платят на работе или вообще сократили)) Если, конечно, вы не на бюджете
Аноним:
- Чем займемся? Клещей собирать будем на даче. И квасить, квасить, квасить!
Аноним:
- Если в экономике стагнация, курс нацвалюты на дне, доходы населения падают, ВВП 1,5% от мирового, а производительность труда одна из самых низких в мире, что надо делать?
Правильно! Еще 10 выходных! Гуляй рванина!
Аноним:
- Хорошо выходные за чужой счет назначать.
Аноним:
- Пусть теперь моим работникам и платит.
Аеисми:
- Будем шашлыки жарить 10 кг.
бкс:
- Все лентяи рады.
Аноним:
- Ураааааааа кайф!
Аноним:
- Не очень новость.
Аноним:
- Тормоза... я уже отпуск подписал.
Аноним:
Отпуск продлевается.
Анна:
- Ну подписали, что с этого? Если по указу Президента эти выходные дни будут считаться официальными (праздничными), то Вам, скорее всего, продлят отпуск...
Иван:
- Не переживай, добавят отпуска тебе.
Наталья:
- Вам отпуск должны перенести тогда! Это о закону! Когда праздничные дни, отпуск переносится, иначе это незаконно будет.
Аноним:
- По закону отпуск продлевается, только если праздничные дни попадают на отпуск, а если просто выходные, то ничего продляться не будет.
Аноним:
- Отпуск не продлится! В ТК РФ четко сказано, какие дни не учитываются в составе очередных отпусков! ст. 112, 114 ТК РФ.
Аноним:
- Какой перенести? График планируется в конце года и утверждается.
Анна:
- Не слушайте тут "грамотеев". На выходные отпуск не продлевается. Продлевается только на праздничные.
Сета:
- Ругаться не надо:). Для большинства это плюс. Но действительно, обидно, что в этот период Ваш отпуск попал, который, наверное, не продлится.
Аноним:
- А я как раз на 11 начало отпуска перенес)
Сергей:
- А зачем в мае брать отпуск? Вы и так теряете два дня.
Анна:
- Нашим людям лишь бы не работать. А потом удивляются, что экономика в.... Где брать простым работодателям деньги на двойную оплату?
Ольга:
- Полностью с Вами согласна!!!
Аноним:
- Анна, так вот оказывается это хитрые работяги все заводы и фабрика позакрывали, чтобы на зло вам не работать?
Аноним:
- Да нигде не брать. У нас просто - все работают. Кто не работает - увольняется. Лишних денег ни у кого нет. Правительства других стран какие-то деньги перечисляет, объявляя выходные. У нас "всех угощают за счет заведения!"
Сергей:
- Это вы от безграмотности такое говорите и от презрения к согражданам. Люди любят работать, это природа человеческая. Тупо сидеть без дела достаточно тяжело, если вы не в курсе. Просто большинство людей вынуждено работать там, где они отчуждены от результатов своего труда. Им суют подачку в виде зарплаты, да ещё и далеко не всегда достойную. Многие работают на бестолковой работе, типа охраны, где просто просиживают своё время, а идти больше некуда. Многие люди спасаются на этих выходных от ненавистной работы, а другой альтернативы у них просто нет. Вот и радуются выходным дополнительным. А была бы работа достойная, приносящая радость и удовлетворение, где они бы могли видеть и ощущать плоды своего труда, то и отдача от них была бы куда больше.
В стране, где людям ничего не принадлежит, где всё у них украдено, всё в частной собственности, они вынуждены пахать на капиталистов и подвергаться эксплуатации и угнетению. В таком состоянии много не наработаешь.
Олег:
- А денег все равно нет
Н.В.:
- Главное, чтоб поликлиники и скорая работали. В новогодние каникулы очень много людей умерло из-за того, что у врачей "каникулы"
Малышева Карина:
- Эм, врачи тоже люди, у них есть семьи и предел сил. Им так же как и другим нужен отдых.
Аноним:
- Бесят люди, которые сами работать за бесплатно не хотят, но считают, что все им должны. В аду вам котел уже разогревают.