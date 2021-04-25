Яйца и говядина подскочили в цене, подешевели живые лошади в Новосибирской области

Об изменении цен производителей сельскохозяйственной продукции по Новосибирской области в марте 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" сообщил Новосибирскстат.
В марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года наблюдалось снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области на 2,2%, в том числе на продукцию растениеводства – на 9,3%. На продукцию животноводства отмечен рост цен на 0,5%, сообщили в ведомстве.
По данным статистиков, среди продукции растениеводства снизились цены на огурцы на 34,3% и томаты – на 1,1%. Повышение цены отмечено на морковь на 24,5% и картофель – на 13,6% .
Среди продукции животноводства выросли цены на крупный рогатый скот на 4,6% и яйца куриные – на 2,3%. Снизились цены на лошадей живых на 1,9%.
Изменение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области(март 2021 года в % к февралю 2021 года)