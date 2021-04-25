Открытки с Вербным воскресеньем 25 апреля 2021 и сердечные поздравления
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Открытки с Вербным воскресеньем 25 апреля 2021 и сердечные поздравления

5:00:564/25/2021Фото: fresh-cards
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Поздравьте в этот светлый день ваших родных и близких с этим светлым праздником - Входом Господним в Иерусалим 25 апреля 2021 года.

25 апреля - Вербное воскресенье


С веточкой вербы в подарок примите
Мои пожелания, счастья в семье,
Прекрасных мгновений, чудесных событий,
Всего наилучшего, что есть на земле!

25 апреля - Вербное воскресенье

Примите поздравления простые
С Вербным Воскресением, родные!
Желаю вам здоровья и улыбок чаще,
Чтоб жилось вам радостнее, слаще.

Пусть благими будут дни и ночи
И да сбудется, что хочется вам очень.
Пусть счастье длится много-много лет
Без страданий, злости, зависти и бед.

***
Стоит на столе необычный букет:
Ни роз, ни тюльпанов, ни лилий в нём нет,
Лишь несколько веточек голых торчит,
Но он всех милее для чистой души.
Пусть веточки вербы дом сохранят,
От горя избавят и от зла защитят.
Покой, мир, уют пусть в дом принесут,
От бед и несчастий пускай вас спасут.
Желаю, чтоб мирно текла вашей жизни река,
Пусть будет дорога светла и легка!

25 апреля - Вербное воскресенье

С Вербным Воскресеньем поздравляю,
Радости, гармонии желаю,
В доме пусть царит уют,
С добрым сердцем гости пусть идут.

Пусть не будет бед и зла,
И спокойной будет пусть душа,
Счастья я желаю и добра,
В добром здравии ты будь всегда!

25 апреля - Вербное воскресенье

С Вербным Воскресением!
Для души — спасения,
Жизнь пусть дарит радость,
Прочь уйдет усталость,
Силы Бог прибавит,
Плакать не заставит,
Чаще помогает,
Веру укрепляет.

25 апреля - Вербное воскресенье

С Вербным Воскресением тебя!
Пусть Господь хранит своею силой,
Жизнь любовью теплится твоя,
Все печали пусть проходят мимо.

И здоровье крепнет пусть,
Вера никогда не угасает.
Горе, зло, тревоги, грусть
Никогда пусть не терзают.

По материалам сайтов pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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