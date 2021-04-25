Открытки с Вербным воскресеньем 25 апреля 2021 и сердечные поздравления

С веточкой вербы в подарок примите
Мои пожелания, счастья в семье,
Прекрасных мгновений, чудесных событий,
Всего наилучшего, что есть на земле!
Примите поздравления простые
С Вербным Воскресением, родные!
Желаю вам здоровья и улыбок чаще,
Чтоб жилось вам радостнее, слаще.
Пусть благими будут дни и ночи
И да сбудется, что хочется вам очень.
Пусть счастье длится много-много лет
Без страданий, злости, зависти и бед.
***
Стоит на столе необычный букет:
Ни роз, ни тюльпанов, ни лилий в нём нет,
Лишь несколько веточек голых торчит,
Но он всех милее для чистой души.
Пусть веточки вербы дом сохранят,
От горя избавят и от зла защитят.
Покой, мир, уют пусть в дом принесут,
От бед и несчастий пускай вас спасут.
Желаю, чтоб мирно текла вашей жизни река,
Пусть будет дорога светла и легка!
С Вербным Воскресеньем поздравляю,
Радости, гармонии желаю,
В доме пусть царит уют,
С добрым сердцем гости пусть идут.
Пусть не будет бед и зла,
И спокойной будет пусть душа,
Счастья я желаю и добра,
В добром здравии ты будь всегда!
С Вербным Воскресением!
Для души — спасения,
Жизнь пусть дарит радость,
Прочь уйдет усталость,
Силы Бог прибавит,
Плакать не заставит,
Чаще помогает,
Веру укрепляет.
С Вербным Воскресением тебя!
Пусть Господь хранит своею силой,
Жизнь любовью теплится твоя,
Все печали пусть проходят мимо.
И здоровье крепнет пусть,
Вера никогда не угасает.
Горе, зло, тревоги, грусть
Никогда пусть не терзают.
По материалам сайтов pozdravok.ru, fresh-cards.ru