С Днем дочери открытки самые красивые на 25 апреля и от всей души теплые слова
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С Днем дочери открытки самые красивые на 25 апреля и от всей души теплые слова

3:00:464/25/2021Фото: fresh-cards
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Этот праздник должен стать ещё одним в череде семейных праздников, дабы укреплять семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу.

25 апреля – день дочери


Дочка, в твоей день хочу пожелать,
Чтоб ты от радости светилась,
Проблем и горя никогда не знать,
Чтобы поступками гордилась.

Пусть не предаст твой лучший друг, И на пути лишь искренние люди, И никакой пусть не возьмет недуг, Жизнь счастье принесет на блюде.

Тебя я буду от невзгод скрывать,
Слезе не дам ресниц твоих коснуться,
И когда надо, буду обнимать,
Чтобы могла лишь в радость окунуться.

25 апреля – день дочери

Для меня ты главный приз,
Моя милая малышка,
Пусть раскрытой будет жизнь
Для тебя, как сказок книжка!

Я хочу, чтоб всё добро,
Что летает на планете,
Помогало тебе то,
Что ты хочешь в жизни встретить!

Твоя добрая душа
Пусть удачу к тебе манит,
Пусть о чем мечтаешь ты
Явью непременно станет!

25 апреля – день дочери

Доченька желанная,
Радость долгожданная!
Будь всегда счастливою,
Самою красивою!

Пусть сердечко доченьки
Грусть-тоска не гложет,
Стороной пройдет болезнь,
Горе не тревожит!

Пусть любовь и доброта
Дочку окружают,
А проблемы словно снег
Перед ними тают!

25 апреля – день дочери

Праздник сегодня большой, несомненно.
Дочку поздравить хочу поскорей,
Ведь она празднует свой день рожденья
С множеством верных, надежных друзей.

Пусть же, дочурка, тебя защищает
Ангел своим белоснежным крылом.
Беды пускай легкой дымкой растают,
В сердце всегда будет радость, любовь.

Счастья тебе и, конечно, здоровья,
Самой большой и красивой любви.
Пусть сохранит тебя небо от боли,
Жизнь будет полной удач, доброты.

25 апреля – день дочери

Хоть давно ты уж не крошка,
Но всегда ты для меня
Так мала и так прекрасна,
Дочка милая моя!

Поздравляю, дорогая,
Дай же мне теперь сказать,
Что желаю жизни нежной
Для тебя, чтоб в ней порхать.

Мир пусть добр будет только
К твоей, доченька, судьбе,
И слезы не будет видно
Никогда пусть на щеке!

25 апреля – день дочери

Желаю тебе доченька добра,
Здоровья, счастья и большой любви.
И пусть течет твоей судьбы река,
Не встретив камни и пороги на пути.
Ты будь терпимей к людям,
К своим родным нежней.
И помни, что на свете
Добро всего важней.
Не бойся, если встретится зло на твоем пути,
Ты вскинь повыше голову и смело в бой вступи.
Еще тебя прошу я: не забывай мечту,
Она тебе поможет преодолеть беду.
Всегда я буду рядом и руку протяну,
Ведь чтоб не натворила, я все равно люблю!

По материалам сайтов pozdravok.ru и fresh-cards.ru

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