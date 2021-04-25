С Днем сметчика открытки и поздравления для профессионалов на 26 апреля
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С Днем сметчика открытки и поздравления для профессионалов на 26 апреля

6:16:434/25/2021Фото: bipbap
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От квалификации сметчика и качества его работы будет зависеть материальная составляющая будущего проекта. Поздравьте профессионалов!

26 апреля - День сметчика


Поздравляю с Днём сметчика. Желаю никогда не ошибаться в своих предположениях и расчётах, желаю всегда двигаться в направлении успеха и процветания. Желаю, чтобы по смете каждого твоего дня предвиделось минимум финансовых, физических и временных затрат для максимума удовольствия и счастья!

***

Сметчик должен быть смекалист.
И, конечно же, хитер.
И прижимист, и нахалист,
И на ум весьма остер.

Тот, кто качеств этих разных
У себя найдет вагон,
У того сегодня праздник,
Потому что сметчик он!

26 апреля - День сметчика

Сметчик — это не работа,
А особый склад ума.
Четкость, сила и смекалка
В дар была тебе дана.

Принимай в прекрасный праздник
Пожелания любви,
Счастья, крепкого здоровья.
Сметы с блеском лишь своди.

Удается пусть все в деле,
Не иссякнет пусть запал,
Я желаю тебе счастья,
Чтобы в деле гуру стал.

26 апреля - День сметчика

Правильно составить смету,
Это вам, не съесть конфету,
Чтобы смету рассчитать,
Много чего нужно знать!
А вот сметчик, это да,
Смету соорудит всегда,
Посчитает, душу вложит,
Дебет, кредит, подытожит,
Он ведь в этом деле — ас,
Будет смета, просто класс!
Дорогие наши асы, труженики сметы,
Мы сегодня в вашу честь будем петь сонеты,
И ваш праздник отмечать, вместе с вами будем,
И подарки вам вручим, если не забудем!

26 апреля - День сметчика

С Днем сметчика примите
Сегодня поздравления,
Работа ваша сложная
И требует терпения.

Желаю сметы четко
Всегда вам составлять,
Над цифрами большими
Корпеть, не унывать.

Пусть будут в личной смете
Достаток и удача,
Решаются легко
Пусть в жизни все задачи.

26 апреля - День сметчика

Сделать смету — не беда,
Справишься ты без труда,
Рассчитаешь весь проект,
А за то — тебе респект!

Пусть огромная зарплата
Станет высшею наградой
За твой честный, сложный труд,
Пусть тебя успехи ждут!

По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru

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