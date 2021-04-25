Власть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение

Власть Бердска объявила новый аукцион на возведение дорожного ограждения. На определенных в лоте участках забор будет точно такой же, как и по всему городу. Напомним, что бердане прозвали его «могильными оградками». Эскиз ограды в документах закупки не изменился.
Судя по аукционной документации, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 апреля 2021 года. Выигравшему торги городской бюджет готов заплатить 1 567 334 рублей. Заказчиком выступает бердское управление ЖКХ.
Дорожное ограждение хотят поставить на ул. Красная Сибирь (от перекрестка улиц Ленина и Комсомольской до ул. Павлова) на пересечении с ул. Маяковского; на ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Маяковского) на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада №24.
Согласно условиям контракта ограда должна появиться на указанных участках бердских дорог в течение 50 дней с момента подписания договора.
На первом участке (у. Красна Сибирь) предстоит соорудить 94 мера забора, на втором (ул. Кирова) — 166 метров. Подрядчику предстоит избавиться от мешающих деревьев и выкорчевать пни.
Все металлоконструкции ограждения должны быть оцинкованы. Защитное цинковое покрытие должно быть нанесено методом горячего цинкования по соответствующему ГОСТу. Это условие подразумевает, что ограда не будет ржаветь, в отличие от той, что устанавливали первоначально несколько лет назад. И он пришелся по вкусу как бердским чиновникам, так и московским.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2019 году начальник управления Федерального дорожного агентства Игорь Лаптев из Москвы подверг критике Новосибирск, а в Бердске положительно оценил дороги, в том числе в части дорожного ограждения.
- Он поставил нам плюс за то, что мы устанавливаем ограждения, как положено, в том числе у детских садов и школ. Москва давно так живет. Там дорогу, где хочешь, не перейдешь, потому что стоит забор. В Бердске людям это не нравится. Но нормативы едины для всех. Если есть светофор, должно быть ограждение на 50 метров с каждой стороны, как и детских учреждений. Делаем разрыв в частном секторе для заезда машин к домам. Если есть скоростная трасса, то должен стоять забор. К примеру на ул. Красная Сибирь должны стоять камеры фотовидеофксации. Мы сделали тротуар от микрорайона Молодежного до «Астора», который весь «отбили» ограждением. Потому что там скорость большая, это место концентрации ДТП. Но когда поставили забор, никто не переходит дорогу, где вздумается, - оценил обстановку вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
По его словам, он не слышал жалоб от горожан на заборы вдоль дорог. Он полагает, что их называют могильными, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. Захаров полагает, что новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».
Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.
- У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, - отметил замглавы.
Напомним, что бердская власть каждый год разыгрывает аукционы на сооружение дорожного ограждения. В последнее время требования к материалу ужесточились — требуют делать забор из оцинкованного металла, чтобы не ржавел. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это начали делать после того, как губернатор, проехав по ул. Красная Сибирь подверг критике ржавые ограды. Такие каждый год красят.
Убожество полное, а не забор для курортного города.