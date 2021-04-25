Власть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Власть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение

12:23:214/25/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Рисунок дорожного забора остался прежним, который нравится бердским чиновникам. Теперь от подрядчика требуют ставить оцинкованное ограждение, чтобы не ржавело.

оградки
Ржавеют оцинкованные "могильные"оградки вдоль дорог в Бердск


Власть Бердска объявила новый аукцион на возведение дорожного ограждения. На определенных в лоте участках забор будет точно такой же, как и по всему городу. Напомним, что бердане прозвали его «могильными оградками». Эскиз ограды в документах закупки не изменился.

Судя по аукционной документации, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 30 апреля 2021 года. Выигравшему торги городской бюджет готов заплатить 1 567 334 рублей. Заказчиком выступает бердское управление ЖКХ.

Дорожное ограждение хотят поставить на ул. Красная Сибирь (от перекрестка улиц Ленина и Комсомольской до ул. Павлова) на пересечении с ул. Маяковского; на ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Маяковского) на нерегулируемом пешеходном переходе в районе детсада №24.

Согласно условиям контракта ограда должна появиться на указанных участках бердских дорог в течение 50 дней с момента подписания договора.

На первом участке (у. Красна Сибирь) предстоит соорудить 94 мера забора, на втором (ул. Кирова) — 166 метров. Подрядчику предстоит избавиться от мешающих деревьев и выкорчевать пни.

Все металлоконструкции ограждения должны быть оцинкованы. Защитное цинковое покрытие должно быть нанесено методом горячего цинкования по соответствующему ГОСТу. Это условие подразумевает, что ограда не будет ржаветь, в отличие от той, что устанавливали первоначально несколько лет назад. И он пришелся по вкусу как бердским чиновникам, так и московским.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2019 году начальник управления Федерального дорожного агентства Игорь Лаптев из Москвы подверг критике Новосибирск, а в Бердске положительно оценил дороги, в том числе в части дорожного ограждения.

- Он поставил нам плюс за то, что мы устанавливаем ограждения, как положено, в том числе у детских садов и школ. Москва давно так живет. Там дорогу, где хочешь, не перейдешь, потому что стоит забор. В Бердске людям это не нравится. Но нормативы едины для всех. Если есть светофор, должно быть ограждение на 50 метров с каждой стороны, как и детских учреждений. Делаем разрыв в частном секторе для заезда машин к домам. Если есть скоростная трасса, то должен стоять забор. К примеру на ул. Красная Сибирь должны стоять камеры фотовидеофксации. Мы сделали тротуар от микрорайона Молодежного до «Астора», который весь «отбили» ограждением. Потому что там скорость большая, это место концентрации ДТП. Но когда поставили забор, никто не переходит дорогу, где вздумается, - оценил обстановку вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, он не слышал жалоб от горожан на заборы вдоль дорог. Он полагает, что их называют могильными, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. Захаров полагает, что новосибирское дорожное ограждение больше смахивает на могильное, оно так и называется «крест».

Существующий в Бердске «рисунок» заказывает мэрия.
- У нас красивее, чем в Новосибирске. Мне нравится, - отметил замглавы.

Напомним, что бердская власть каждый год разыгрывает аукционы на сооружение дорожного ограждения. В последнее время требования к материалу ужесточились — требуют делать забор из оцинкованного металла, чтобы не ржавел. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это начали делать после того, как губернатор, проехав по ул. Красная Сибирь подверг критике ржавые ограды. Такие каждый год красят.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аукционзабордорожное ограждение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нормальный забор?

    Аноним, 25 апреля 2021 12:37:08
    НВР:
    Убожество полное, а не забор для курортного города.
    1
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Думала, что умру": Агрессивная лайка почти вцепилась в шею хозяйки таксы Эммы и на 40 минут загнала их в воду на Бердской косе
12:46:57 4/25/2021
"Думала, что умру": Агрессивная лайка почти вцепилась в шею хозяйки таксы Эммы и на 40 минут загнала их в воду на Бердской косе
БердскВласть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение
12:23:21 4/25/2021
Власть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение
Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть
12:18:08 4/25/2021
Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть
Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
12:01:37 4/25/2021
Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
11:43:28 4/25/2021
Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
БердскДетской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
11:26:32 4/25/2021
Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
11:20:54 4/25/2021
Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
10:56:31 4/25/2021
28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
10:29:53 4/25/2021
Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
10:20:08 4/25/2021
Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально