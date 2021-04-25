День Победы-2021: детальная программа празднования 9 Мая в Новосибирской области
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День Победы-2021: детальная программа празднования 9 Мая в Новосибирской области

6:00:314/25/2021Фото: pixabay.com
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На Парад Победы в Новосибирске пустят всех желающих с соблюдением необходимых мер безопасности.

В 2020 году все Победные мероприятия из-за COVID-19 были отменены


22 апреля в правительстве региона поделились программой празднования Дня Победы в Новосибирской области.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов обратил внимание на то, что особое внимание будет уделяться соблюдению мер ковид-безопасности на мероприятиях. Также он заявил: основная задача при проведении праздника – проявление особого внимания к ветеранам.

- Призываем жителей региона соблюдать все требования санитарно-эпидемиологические требования, в этой связи мы выбираем разные режимы проведения мероприятий. Особое внимание будет уделяться ветеранам. В регионе проживает 9915 ветеранов, из них 1107 участников войны и приравненных к ним лиц, 8808 тружеников тыла. В числе основных задач – оказание мер поддержки, решения жилищных вопросов, лекарственного обеспечения, зубопротезирования, социального обслуживания и других, – сказал Нелюбов.

До 27 апреля в регионе традиционно пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая будет раздаваться волонтерами в 238 местах региона.

29 апреля состоится «Диктант Победы», он пройдет на 316 площадках, их реестр размещен на официальном сайте мероприятия.

7 мая в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соответствии с требованиями санитарно-эпидемических норм, предусмотрена 50% наполняемость зала.

8 мая с 20.00 часов на Монументе Славы воинов-сибиряков будет проводиться областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти». Начиная с 20.00 часов будет включена фоновая музыкальная заставка. Через равные временные интервалы 4 раза будет включена фонограмма голоса Веры Инютиной, четвертое включение со словами об объявлении минуты молчания.

9 мая на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова традиционно состоится церемония возложения цветов и цветочных корзин к бюсту А.И. Покрышкина. В возложении примут участие руководители Новосибирской области, города Новосибирска и ветеранских общественных организаций.

9 мая в 10.00 на площади Ленина начнется военный парад войск Новосибирского гарнизона, посвященный празднованию 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В параде примет участие 2112 человек военнослужащих, юнармейцев и кадетов, 50 единиц военной техники и 6 единиц авиационной техники. На площади будет установлена трибуна для размещения Ветеранов Великой Отечественной войны. Трибуна рассчитана на 75 мест. Все присутствующие ветераны будут к этому времени привиты от COVID 19. Формирование списков осуществляет Новосибирский Областной совет ветеранов и Совет ветеранов города Новосибирска. Ход военного парада будет транслироваться в прямом эфире. Доступ зрителей на парад ограничиваться не будет. Специальные группы дружинников из числа волонтеров будут напоминать собравшимся о соблюдении масочного режима.

9 мая в 12.00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы» воинам-сибирякам.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в этом году в онлайн-режиме. Сразу по окончании военного парада символически виртуальное шествие «Бессмертного полка» будет открыто выносом масштабного полотнища «Знамени Победы».

9 мая в 13.30 на площади Калинина в День Победы состоится торжественная установка закладного камня на месте будущей стелы «Новосибирск город трудовой доблести».

Также в регионе пройдут такие мероприятия и акции, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как церемония возложения цветов к памятнику «Раненый воин» (9 мая в 14.30 на Заельцовском кладбище), легкоатлетическая эстафета на призы трижды Героя Советского Союза, маршала А.И. Покрышкина (9 мая в 15.00 часов на площади Ленина), международная акция «Сад памяти» – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, на территории Новосибирской области запланировано проведение высадок порядка 105 тысяч саженцев различных пород.

Кроме того, пройдут театрализованные представления и концерты «фронтовых бригад», телефонное поздравление ветеранов, всероссийская акция #окна Победы, акции «Парад у дома ветерана 9 мая», письмо Победы, Огни Победы, фонарики Победы.

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