25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?

25 апреля по народному календарю отмечается праздник Василия Парильщика. В церковном списке праздников это дата почтения памяти святого Василия, епископа Парийского.
В эти дни на Руси уже сходил снег, и солнце выпаривало воду из земли, поэтому и прозвали этот день – Парильщик.
Исповедник Василий жил в турецком городе Парии в 8 веке. Когда в эти земли пришло христианство – то его выбрали епископом. Он отличался великой верой и благочестием. Его уважали верующие.
Когда начались гонения еретиками христиан, он мужественно встал на защиту святых икон. Он не позволил уничтожить образы. И его прогнали из Парии. Он испытал гонения и унижения. Он ходил по миру до конца своих дней, выпало ему много скорби. Но никогда не допускал и мысли об отречении от веры. И Бог забрал его душу чистой и верной.
Ритуалы и обряды на 25 апреля на Василия Парильщика
В этот день начиналась охота на зайцев. Но в лесу надо быть начеку, так как просыпались медведи и можно было погибнуть.
Сегодня обязательно нужно молиться исповеднику Василию и просить у него силы, храбрости и здоровья.
В этот праздник молятся святому Василию о придании силы и храбрости, а также об избавлении от болезней.
Брошенки и вдовы должны пойти к реке и читать заговор и позже умыться водой из реки.
Если заговорить воду в этот день, то ее нужно пить по средам и так же умываться – тогда здоровье будет с вами весь год.
Приметы на 25 апреля 2021 года
Парит и жара – год будет очень урожайным.
Ливень – май будет с дождями.
Если снега вообще уже нет на 25 апреля, то морозы больше не вернутся.
Холодное утро ведет в засушливое лето.
Если заяц или кролик перебежали дорогу – будет беда.
К жаре – если цветет верба.
Запреты дня 25 апреля
Не лениться. Работать можно.
Но на огороде лучше не работать.
Запрещено не обращать молитвы в этот день к Богу. Ведь сегодня и Вербное воскресенье – Вход Господен в Иерусалим.