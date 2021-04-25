25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?

2:00:034/25/2021Фото: https://www.flickr.com/
0

Если заговорить воду в этот день, то ее нужно пить по средам и так же умываться – тогда здоровье будет с вами весь год.

Если заяц или кролик перебежали дорогу – будет беда


25 апреля по народному календарю отмечается праздник Василия Парильщика. В церковном списке праздников это дата почтения памяти святого Василия, епископа Парийского.
В эти дни на Руси уже сходил снег, и солнце выпаривало воду из земли, поэтому и прозвали этот день – Парильщик.

Исповедник Василий жил в турецком городе Парии в 8 веке. Когда в эти земли пришло христианство – то его выбрали епископом. Он отличался великой верой и благочестием. Его уважали верующие.

Когда начались гонения еретиками христиан, он мужественно встал на защиту святых икон. Он не позволил уничтожить образы. И его прогнали из Парии. Он испытал гонения и унижения. Он ходил по миру до конца своих дней, выпало ему много скорби. Но никогда не допускал и мысли об отречении от веры. И Бог забрал его душу чистой и верной.

Ритуалы и обряды на 25 апреля на Василия Парильщика

В этот день начиналась охота на зайцев. Но в лесу надо быть начеку, так как просыпались медведи и можно было погибнуть.

Сегодня обязательно нужно молиться исповеднику Василию и просить у него силы, храбрости и здоровья.

В этот праздник молятся святому Василию о придании силы и храбрости, а также об избавлении от болезней.

Брошенки и вдовы должны пойти к реке и читать заговор и позже умыться водой из реки.

Если заговорить воду в этот день, то ее нужно пить по средам и так же умываться – тогда здоровье будет с вами весь год.

Приметы на 25 апреля 2021 года

Парит и жара – год будет очень урожайным.
Ливень – май будет с дождями.
Если снега вообще уже нет на 25 апреля, то морозы больше не вернутся.
Холодное утро ведет в засушливое лето.
Если заяц или кролик перебежали дорогу – будет беда.
К жаре – если цветет верба.

Запреты дня 25 апреля

Не лениться. Работать можно.
Но на огороде лучше не работать.
Запрещено не обращать молитвы в этот день к Богу. Ведь сегодня и Вербное воскресенье – Вход Господен в Иерусалим.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпраздникиприметы Василий Парильщик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие у вас есть приметы на этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?
    2:00:03 4/25/2021
    25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?
    Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?
    1:00:11 4/25/2021
    Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?
    Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае
    11:36:09 4/24/2021
    Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае
    После майских выходных с 1 по 10 мая школьникам России изменят календарный график учебы, заявление Минпросвещения
    11:26:17 4/24/2021
    После майских выходных с 1 по 10 мая школьникам России изменят календарный график учебы, заявление Минпросвещения
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае и июне 2021 года
    11:20:42 4/24/2021
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае и июне 2021 года
    БердскИеромонах Владимир освятил вербу в Лазареву субботу в Преображенском храме Бердска
    11:10:28 4/24/2021
    Иеромонах Владимир освятил вербу в Лазареву субботу в Преображенском храме Бердска
    Очень опасную ошибку совершают гипертоники, узнай немедленно
    10:59:49 4/24/2021
    Очень опасную ошибку совершают гипертоники, узнай немедленно
    Жанна Агузарова шокировала новым образом публику
    10:45:57 4/24/2021
    Жанна Агузарова шокировала новым образом публику
    БердскНастоящая принцесса Александра вышла замуж за надежного Романа 23 апреля 2021 годав Бердске
    10:23:36 4/24/2021
    Настоящая принцесса Александра вышла замуж за надежного Романа 23 апреля 2021 годав Бердске
    Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления
    10:20:53 4/24/2021
    Уникальные открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 и искренние поздравления