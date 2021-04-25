Мощная магнитная буря 25 апреля 2021: как уберечься метеопатам от шестибалльного геоудара
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Мощная магнитная буря 25 апреля 2021: как уберечься метеопатам от шестибалльного геоудара

4:00:154/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Не занимайтесь тяжелым физическим трудом сегодня - нагрузка на сердце и так велика, берегите нервную систему - не волнуйтесь по пустякам, не устраивайте ссор и не выясняйте отношения.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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25 апреля 2021 года метеозависимым людям специалисты советуют отложить дела и посвятить день отдыху - на Земле происходит сильнейшая магнитная буря месяца. Геомагнитный шторм набирал силу в течение двух последних суток. Сегодня ночью до 6 утра волнения магнитного поля Земли оцениваются в 2 балла. В 6 часов утра “качка” резко и неожиданно возрастет до 6 баллов. Этот всплеск магнитной бури особенно ударит по людям с больным сердцем и перенесшим тяжелые болезни и операции.

Сильная буря в магнитном поле планеты сохранит свою силу до 15 часов. Поэтому утром и в первую половину дня 25 апреля не следует резко вставать с кровати, возможны головокружения и резкие скачки давления. Контролируйте показания давления, в случае резких перепадов принимайте лекарство и травяные успокоительные чаи. Выполните два-три несложных упражнения утренней гимнастики, примите душ, сделайте ножную ванну с травами или морской солью. Если есть возможность, выйдите на свежий воздух или проветрите помещение. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом сегодня - нагрузка на сердце и так велика, берегите нервную систему - не волнуйтесь по пустякам, не устраивайте ссор и не выясняйте отношения. В период активного Солнца нервная система человека разбалансирована, и возможны скандалы и взрывные эмоции, о которых вы потом пожалеете.

Магнитная буря начнет утихать только к ночи. До полуночи воскресенья силу колебаний магнитного поля нашей планеты специалисты оценивают в 4 балла. Метеозависимым людям, пожилым, находящимся на реабилитации людям, детям, беременным женщинам 25 апреля необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью. Самое главное правило - не перегружайте организм. Человек легко приспосабливается к изменениям внешних природных условий, однако лишняя нагрузка ослабляет человека и затрудняет работу всех органов организма.

Какие правила следует соблюдать в дни мощного магнитного шторма:
- Строго соблюдайте режим дня, особенно это касается сна и питания;
- Исключите из меню продукты, выводящие воду из организма - не ешься острое, жирное и сладкое, в приоритете- овощи и фрукты, каши;
- Пейте больше воды и травяных чаев, исключите энергетики- кофе, чай;
- Не употребляйте алкоголь, бокал вина - максимально возможная норма, ограничьте количество сигарет до минимума;
- Больше гуляйте, но не под прямыми лучами Солнца, дышите правильно, изучите дыхательную гимнастику;
- Держите под рукой лекарства, если вы страдаете хроническими болезнями, измеряйте давление, контролируйте уровень сахара в крови;
- Не пользуйтесь по возможности общественным транспортом и отложите дальние поездки, меньше времени проводите за рулем, внимание и реакция понижены в день магнитной бури;
- Сдерживайте эмоции и больше улыбайтесь людям - у всех сейчас тяжелое время, лишние конфликты никому не полезны.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Сергей Федорович, 54 года:
- Стараюсь уехать на рыбалку, успокаивает и давление в норме, свежий воздух, ругаться не с кем. Самый лучший рецепт от магнитной бури - рыбалка.
Вера Ивановна,68 лет:
- Очень сильно давление скачет, я гипертоник. Болит голова, кружится. Часто в глазах черные точки мигают. Болят глаз. Очень плохо сплю, бессоница и тяжелые мысли. Вечером особенно трудно, нервничаю, плачу. Слабость в ногах и руках. Помогают витамины и лекарства, отвлекаюсь только когда смотрю кинокомедию или концерт.
Елена Викторовна, 51 год:
- Хочется спать весь день, слабость. Нервничаю и психую по мелочам дома. Всё не нравится, в обычный день всё нормально, а как буря - так мне не угодишь. Стараюсь сдерживаться. Помогает очень пережить бурю, если не переедаю.

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магнитная буряметеозависимостьгеомагнитный шторм
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