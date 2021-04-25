Услуги ЖКХ подешевеют для некоторых россиян

Автоматическое продление льгот, которое было введено с начала пандемии прекращает работать. Теперь всем, кому положены субсидии должны обратиться в соответствующие органы и оформить документы по своей категории.
Так как в России нет единого закона, каждый льготник ориентируется на нормы, к которым себя относит. Адвокат Олег Сухов рассказал, кому будут предоставлены скидки по оплате услуг ЖКХ.
Инвалиды, ветераны Великой отечественной войны и члены семей умерших участников боевых действий и ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС имеют право на 50% оплаты за помещение, услуг ЖКХ и взносам на капитальный ремонт.
Многодетным предоставляется льгота по оплате ЖКХ. Ее размер зависит от региональных решений.
По 1200 рублей ежемесячно выплачивают сельским учителям, врачам и фармацевтам. Также льготами могут воспользоваться дети-сироты, доноры, и другие категории граждан.
Полностью компенсируется оплата услуг ЖКХ для Героев России, Соцтруда, Героев Труда СССР и РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы и членам их семей, пишет RG.RU.