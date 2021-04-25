Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 апреля 2021 в России и мире

7:40:204/25/2021Фото: pxhere
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 25 апреля 2021 года.

пингвины
25 апреля - Всемирный день пингвинов


• День дочери (Daughter`s Day)
• Вербное Воскресенье (Праздник Входа Господня в Иерусалим)
• Всемирный день пингвинов (World Penguin Day)
• День бумажных самолётиков
• Праздник иконы Божией Матери Муромская
• Международный день ДНК (International DNA Day)
• День чувашского языка
• День встречи на Эльбе (Elbe Day, East Meets West Day)
• День чеченского языка
• Всемирный день породнённых городов
• Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day)
• День «Общества красных шляпок» (Red Hat Society Day)
• День финансовой независимости (Financial Independence Awareness Day)
• День памяти преподобного Василия Парийского
• Всемирный день пинхол-фотографий (World Pinhole Photography Day)
• Международный день делегата (International Delegate`s Day)
• Всемирный день плоггинга (World Plogging Day)
• Праздник иконы Божией Матери Белыничская
• День памяти священномученика Зинона Веронийского
• Международный день поисково-спасательных собак (International Search and Rescue Dog Day)
• День телефона (National Telephone Day) - США
• День маникюра и педикюра (National Mani-Pedi Day) - США
• День благодарности парикмахерам (Hairstylists Appreciation Day) - США
• День родителей домашних животных (National Pet Parents Day) - США
• День «Обнимите сантехника» (National Hug a Plumber Day) - США
• День цветных карандашей «Crayola» (National Crayola Day) - США
• День посадки деревьев (Tag des Baumes) - Германия
• День глухих родителей (Mother, Father Deaf Day) - США
• Праздник ахалтекинского скакуна - Туркменистан
• День автомобильных номеров (License Plates Day) - США
• День освобождения от фашизма (Festa della Liberazione) - Италия
• День возврата рецептурных лекарств (National Prescription Drug Take Back Day) - США
• День хлеба с цуккини (National Zucchini Bread Day) - США
• День памяти евангелиста Марка (Festa di san Marco) - Италия
• День защитника Отечества (ANZAC Day) - Австралия, Новая Зеландия
• День борьбы с родительским отчуждением (Parental Alienation Awareness Day) - США, Канада
• День свободы (Dia da Liberdade) - Португалия
• День памяти жертв и героев депортации - Франция
• День казахстанского футбола - Казахстан
• День флага (National Flag Day) - Фарерские острова
• День Корейской народной армии (Korean People`s Army Foundation Day) - КНДР
• День освобождения Синая (Sinai Liberation Day) - Египет
• Праздник «Махавир Джаянти» (Mahavir Jayanti) - Индия
• День флага - Эсватини (Свазиленд)
• День короля Наресуана (King Naresuan Day) - Таиланд
• День Регионального правительства Курдистана (Anniversary of the First Cabinet of the Kurdish Government) - Ирак
• Именины у Василия, Давида, Ивана, Исаака, Сергея, Марии
• Василий Парильщик (Лесной праздник)

Важные события

1433 князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.
1849 русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.
1895 подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт–Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне – Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.
1911 начало 1–го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).
1934 принято Постановление СНК СССР о переезде Академии наук из Ленинграда в Москву.
1940 на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ–10».
1942 по приказу народного комиссариата финансов СССР основывается Московский монетный двор.
1956 в СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.
1983 лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.
1993 на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за – 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.
2007 похороны первого президента России Б. Н. Ельцина.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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