Какой сегодня церковный праздник 25 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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25.04
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Какой сегодня церковный праздник 25 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:244/25/2021Фото: pxhere
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Запрещено сегодня ругаться, ссориться, грубить друг другу и обижаться. Нельзя отказывать просящим в помощи. запрещено тяжело работать по дому, заниматься рукоделием.

церковь
Сегодня разрешается горячая пища с маслом, рыба и немного красного вина


Православные праздники 24 апреля


Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
Великий пост
Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского

Народные праздники

























Вербное воскресенье


Это двунадесятый православный праздник, который посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне мученических страданий и смерти.

В этот день принято посещать богослужения. Традиционно срезают веточки вербы, которые святят в храмах, приносят домой и ставят в воду. Также ими принято хлестать членов семьи. Считается, что такой ритуал приносит здоровье и благополучие, очищает от злых духов и сглаза.

В некоторых регионах устраиваются праздничные ярмарки, на которых можно отведать народные блюда и принять участие в развлечениях. На таких ярмарках можно встретить ремесленнические изделия и херувимы – ветки вербы, украшенные фигурками ангелов.

Хорошая погода сулит щедрый урожай фруктов.

Запрещено сегодня ругаться, ссориться, грубить друг другу и обижаться. Нельзя отказывать просящим в помощи. запрещено тяжело работать по дому, заниматься рукоделием.


Василий Парильщик


В этот народный праздник чтят память святого Василия, епископа Парийского, исповедника.

К этому святому люди обращаются с просьбами придать сил и храбрости, избавить от болезней. Существует традиция заговаривать воду, которую пьют по средам, чтобы укрепить здоровье.

Девушки и женщины совершают обряды, чтобы избавиться от тоски по мужчинам. Для этого они на рассвете ходят к реке, умываются водой и читают специальные заговоры.

Паркая солнечная погода предвещает хороший урожай.


Приметы



  • Перед самым наступлением полудня появляются черные, как копны, мохнатые кучевые облака – к дождю вечером.

  • Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два – три дня дождь.

  • Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.

  • Теплый день – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало.

  • Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

























Источник: my-calend

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