Какой сегодня церковный праздник 25 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 апреля
Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
Великий пост
Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского
Народные праздники
Это двунадесятый православный праздник, который посвящен появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне мученических страданий и смерти.
В этот день принято посещать богослужения. Традиционно срезают веточки вербы, которые святят в храмах, приносят домой и ставят в воду. Также ими принято хлестать членов семьи. Считается, что такой ритуал приносит здоровье и благополучие, очищает от злых духов и сглаза.
В некоторых регионах устраиваются праздничные ярмарки, на которых можно отведать народные блюда и принять участие в развлечениях. На таких ярмарках можно встретить ремесленнические изделия и херувимы – ветки вербы, украшенные фигурками ангелов.
Хорошая погода сулит щедрый урожай фруктов.
Запрещено сегодня ругаться, ссориться, грубить друг другу и обижаться. Нельзя отказывать просящим в помощи. запрещено тяжело работать по дому, заниматься рукоделием.
В этот народный праздник чтят память святого Василия, епископа Парийского, исповедника.
К этому святому люди обращаются с просьбами придать сил и храбрости, избавить от болезней. Существует традиция заговаривать воду, которую пьют по средам, чтобы укрепить здоровье.
Девушки и женщины совершают обряды, чтобы избавиться от тоски по мужчинам. Для этого они на рассвете ходят к реке, умываются водой и читают специальные заговоры.
Паркая солнечная погода предвещает хороший урожай.
Приметы
- Перед самым наступлением полудня появляются черные, как копны, мохнатые кучевые облака – к дождю вечером.
- Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два – три дня дождь.
- Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.
- Теплый день – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало.
- Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.
Источник: my-calend