Сильнейшая магнитная буря и погода на 25 апреля 2021 на Вербное воскресенье?

По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 апреля ночью будет 0...+2, днем +13...+15.
Ветер юго-восточный силой 2-7 м\с. Осадков в течение дня не ожидается осадков.
В конце суток 23 апреля зарегистрировано возмущение геомагнитного поля. Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 25, 26 апреля.
25 апреля метеозависимые люди ощутят магнитную бурю силой 6 баллов. Это мощный удар по метеопатам.
Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
26 апреля нас ожидает +13...+15oC.
Как пережить магнитную бурю?
- Ведите спокойный образ жизни.
-Высыпайтесь.
-Гуляйте и пейте воду с лимоном.
-Следите за давлением и принимайте назначенные врачом препараты.
Желаем вам быть счастливыми и здоровыми!