Сильнейшая магнитная буря и погода на 25 апреля 2021 на Вербное воскресенье?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильнейшая магнитная буря и погода на 25 апреля 2021 на Вербное воскресенье?

6:30:184/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск, https://tesis.lebedev.ru/
0

Днем 25 апреля +13...+15. Ветер юго-восточный силой 2-7 м\с.

25 апреля - Вербное воскресенье


По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 25 апреля ночью будет 0...+2, днем +13...+15.
Ветер юго-восточный силой 2-7 м\с. Осадков в течение дня не ожидается осадков.
В конце суток 23 апреля зарегистрировано возмущение геомагнитного поля. Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 25, 26 апреля.
25 апреля метеозависимые люди ощутят магнитную бурю силой 6 баллов. Это мощный удар по метеопатам.
Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможно в отдельные часы суток. Озоновый слой выше нормы.
26 апреля нас ожидает +13...+15oC.

Очень мощная магнитная буря обрушится на метеопатов 25 апреля 2021 года

Как пережить магнитную бурю?
- Ведите спокойный образ жизни.
-Высыпайтесь.
-Гуляйте и пейте воду с лимоном.
-Следите за давлением и принимайте назначенные врачом препараты.
Желаем вам быть счастливыми и здоровыми!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погодамагнитная буря
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильнейшая магнитная буря и погода на 25 апреля 2021 на Вербное воскресенье?
    6:30:18 4/25/2021
    Сильнейшая магнитная буря и погода на 25 апреля 2021 на Вербное воскресенье?
    БердскДень Победы-2021: детальная программа празднования 9 Мая в Новосибирской области
    6:00:31 4/25/2021
    День Победы-2021: детальная программа празднования 9 Мая в Новосибирской области
    Открытки с Вербным воскресеньем 25 апреля 2021 и сердечные поздравления
    5:00:56 4/25/2021
    Открытки с Вербным воскресеньем 25 апреля 2021 и сердечные поздравления
    БердскМощная магнитная буря 25 апреля 2021: как уберечься метеопатам от шестибалльного геоудара
    4:00:15 4/25/2021
    Мощная магнитная буря 25 апреля 2021: как уберечься метеопатам от шестибалльного геоудара
    С Днем дочери открытки самые красивые на 25 апреля и от всей души теплые слова
    3:00:46 4/25/2021
    С Днем дочери открытки самые красивые на 25 апреля и от всей души теплые слова
    25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?
    2:00:03 4/25/2021
    25 апреля – категорические запреты праздника и что обязательно сделать на Василия Парильщика-2021. Можно ли работать?
    Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?
    1:00:11 4/25/2021
    Prada: что за бренд и почему его сумки такие модные?
    Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае
    11:36:09 4/24/2021
    Егерь убил начальника ФСИН во время ссоры на охоте. Трагедия произошла в Забайкальском крае
    После майских выходных с 1 по 10 мая школьникам России изменят календарный график учебы, заявление Минпросвещения
    11:26:17 4/24/2021
    После майских выходных с 1 по 10 мая школьникам России изменят календарный график учебы, заявление Минпросвещения
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае и июне 2021 года
    11:20:42 4/24/2021
    Удачные дни для пересадки томатов в теплицу и открытый грунт по лунному календарю в мае и июне 2021 года