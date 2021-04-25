Какую погоду обещают синоптики в Бердске 25 апреля - в последнее воскресенье месяца

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 25 апреля в Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, днем воздух прогреется до +10, +15.
В Бердске в воскресенье будет теплая и ясная погода. Световой день составит 14 часов и 47 минут. Столбик термометра днем поднимется до отметки 12 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают, как и ветра. В ночь на понедельник похолодает до +3. Но с утра 26 апреля вновь потеплеет - по прогнозам, до 14 градусов со знаком "плюс".
В ночь на среду в Бердске возможны дожди. Они будут идти несколько дней - вплоть до 1 мая. Будет пасмурно, но тепло - до +15 градусов днем.