"Думала, что умру": Агрессивная лайка почти вцепилась в шею хозяйки таксы Эммы и на 40 минут загнала их в воду на Бердской косе

Простояла в воде 40 минут с Эммой на руках
Агрессивный пес чуть не разорвал хозяйку и ее 9-месячную собаку Эмму на Бердской косе.
Пережившая ужас и испуг Елена Клышникова до сих пор не может прийти в себя. Как рассказала Елена, раньше подобного с ней никогда не случалось.
- Это было 23 апреля в 20:30. Я со своей маленькой собачкой Эммой прогуливалась по косе со стороны лагеря. Решила пройтись по песку и выйти через башню. Никого из людей не было. Я сняла Эмму с поводочка, и она шла рядом. Мы спустились, дошли до мыса и неожиданно появился огромный пес, ростом 56-57 сантиметров. Цвет шерсти у него был бело-черный с пятнами на морде. Пес подбежал к Эмме, она запищала и мордой уткнулась в меня. Я ее схватила на руки. Мы стали понемногу идти в сторону коттеджей. Он встал сзади, начал толкаться, рычать, потом подходил ко мне к лицу. Начал в куртку мою лезть, к моей собаке. Кругом лес - никого нет. Я стала отходить к воде. Зашла в воду по щиколотку, но он все равно доставал до меня мордой,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Елена сегодня, 25 апреля.
После бердчанка решила пройти в воду глубже. Она надеялась, что враждебное животное не последует за ними, но не тут то было. Кобель начал проявлять еще более яростные действия не только по отношению к маленькой таксе Эмме, но и по отношению к ее хозяйке.
- Я отвернулась, подумав:" Постою так. Пускай, если спину, то порвет, главное, чтобы лицо не поел". Он встал на меня лапами и как на собаку-девочку начал на меня садку делать и доминировать. Я подумала:" Господи, меня сейчас еще собака изнасилует! Вот это я дожилась". Он и рычал, и толкал нас, начал не кусать, а подкусывать. Мне было страшно, пыталась поговорить с ним, говорила ему:" Иди домой, все". Отошла в воду по колено, а там скользко и лед. Я понимала, что мои ноги соскользнут вниз под лед, и я еще туда уйду. Я пыталась выйти , но пес не отходил. Повернулась, смотрю - он полез в воду и снова встал на меня, я чувствовала, что сейчас за шею схватит. Я набралась смелости и зашла по пояс в воду. Карабин с паводком пришлось выкинуть, мы его только что новый купили. Собака моя вылетела и пошла под воду. Я начала ее поднимать. Я кричала:" Помогите, пожалуйста, помогите кто-нибудь", но как назло никого не было. Я понимала, что стою так уже минут 20, мне холодно, собака моя мерзнет. Я лед рукой сломаю и иду по воде вдоль берега, аккуратно одной рукой держа собаку, а другой держась за льдину. Под ногами тоже был лед. От крика я сорвала голос,- рассказала Елена Крышникова.
В холодной воде бердчанка пробыла 40 минут. На улице темнело. Крышникова знала, что из воды ей нужно как-то выходить, но страх брал вверх. Женщина была в панике, телефона с собой у нее не было. Еленой завладело отчаяние от того, что справиться с огромной собакой она не может, но тут ее просьбы были услышаны, приехавшими на Бердскую косу Юрием и его женой Еленой.
- Смотрю мужчина бежит и говорит мне: "Стой, стой". Он сначала подумал, что я тону. Мужчина подошел, а пес немного отскочил от меня. Я вылезла. Потом подошла Елена. Огромная собака на меня все равно кидалась и все. Юрий и Елена меня уже посредине поставили. Потом Юрию это все надоело, он закричал на пса и тот убежал. Они с женой меня проводили. Юрий сказал, что часто сюда приезжают и пес этот местный, с коттеджей. У него есть хозяин у которого и вторая собака имеется, но только чуть поменьше и черная. Я ответила, что вижу его во второй раз, а вблизи первый. Я так поняла, что Юрий и Лена часто приезжают на Бердскую косу прогуляться вечером по берегу. И вот мне повезло, что они снова были здесь. Они только из припаркованной вблизи лагеря машины вышли, как услышали мой крик. Подбежали ко мне с палкой, думали, что тону, - сообщила Елена.
После случившегося Елена благополучно дошла до своего дома на Ясной Поляне. Промокшие от воды ботинки пришлось выкинуть. Маленькая собачка Эмма дрожала на руках от холода и страха.
- Раньше мы с Эммой ходили по другой стороне косы, со стороны башни. Тогда было много народу. Этот пес пробежался и все. Видимо, не почувствовал себя хозяином на той территории, но это было неделю раньше, когда было тепло. Теперь боюсь на Бердскую косу идти даже днем. Вчера с собакой гуляли около дома. Эмма на любой лай бежит ко мне и боится всего. Погуляем с ней 5 минут и она домой идет. У меня сел голос. Температуру измеряю, вроде не простудилась,- произнесла жительница Бердска.
После произошедшего 14-летняя дочь Елены посоветовала ей приобрести перцовый баллончик, чтобы иметь всегда при себе средство защиты. Пострадавшая хозяйка таксы пускать на самотек данный случай не намерена. Она твердо хочет поговорить с хозяином пса, чуть не покусавшему ее.
Очень хочу найти хозяина лайки!
- Я вчера пошла в коттеджи, увидела женщину с ребенком, объяснила ей ситуацию. Женщина сказала, что в коттеджах такой собаки нет. Она есть возле 5-этажки "Кроны" у молодой семьи. Я и там поспрашивала, но никто ничего не говорит. Я не оставлю это дело. Я все равно еще у собачников поспрашиваю. Я не иду к хозяину с агрессией. Смысл ругаться? Хочу предупредить, что его пес так делает. В полицию обращаться не буду - смысла нет. Собака меня не укусила, кто хозяин искать никто не будет. Хочу предупредить, что сейчас такой период. Сама я собачник неопытный. Эмму я нашла в ноябре на остановке вблизи "Ярче". Сейчас ей 9 месяцев. Когда напал пес, я действовала, как учили: "Не переживайте, не машите руками, идите тихо". Собака была выше меня на голову. Мой рост 164 см. Ребенка он мог бы и порвать. Посмотрела интернете порода пса - Восточно-сибирская лайка. Только сегодня до меня дошло, что случилось. Переживала. Думала, что умру, - отметила Елена Клышникова.
Ситуация вызвала общественный резонанс. Елену поддержали в социальных сетях жители Бердска.
Мнения людей
- Как же достали эти "недохозяева"! Завели собаку- следите, гуляйте с ней сами! Что за мода пошла выпускать на самовыгул? Почему другие люди должны страдать из-за вашей лени? - недоумевает Мария.
- Да, было у Бердска когда-то своё вольготное побережье... Но теперь настали другие времена. В прибрежной зоне развернулись заборы. За заборами сидят злые хозяйские собаки. С этих пор прогулки бережком стали небезопасны. Того и гляди - выскочит на тебя или на ребёнка здоровенная псина. И ладно если она только слегка напугает, что тоже неприятно, но часты случаи, когда даже благородные собаки кусают людей. А хозяин пёсика останется не причём, с него и взятки гладки,- считает Аноним.
- А я считаю, что не смысла идти к такому хозяину, надо писать заявление в полицию,- высказала свою точку зрения Мария.
Напомним, что 18 апреля на 5-летнего мальчика в Бердске напал пес и разорвал ему щеку. Инцидент произошел на ул. Котовского. Как выяснилось, владелец выпустил пса погулять. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяина животного уже нашли.