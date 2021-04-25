Разве нет других тем для социальной рекламы в Бердске?
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Разве нет других тем для социальной рекламы в Бердске?

9:32:554/25/2021
0

Баннер висит с декабря.

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель: 
Баннер висит с декабря

Здравствуйте. Очень хотелось узнать - разве нет других тем для социальной рекламы... Баннер висит с декабря...
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