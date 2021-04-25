Разве нет других тем для социальной рекламы в Бердске?

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель:
Здравствуйте. Очень хотелось узнать - разве нет других тем для социальной рекламы... Баннер висит с декабря...
Баннер висит с декабря.
От редакции
Какую социальную рекламу вы бы хотели видеть - на какие темы?
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