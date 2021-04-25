Сидим трое суток без воды в Бердске!

На улице Ломоносова дома с 1 по 16 произошло отключение воды вечером пятницы 23 апреля, воды нет до сих пор а на дворе 25 апреля, у людей нет возможности постираться и это как минимум, а еще страшнее туалеты без воды, половина улицы бегает на колонку ( которая, слава богу, осталась и ее не демонтировали) но и она то работает то нет. Где наше славное руководство КБУ и города? Вы что-то решаете?
От редакции: Житель с Ломоносова, пожалуйста, пришлите фотку колонки с народом на вотсап наш или ящик! Они под текстом все есть!