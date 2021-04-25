Правила питания на Страстной неделе 2021: когда окончание Великого поста и как разговляются перед Пасхой
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Правила питания на Страстной неделе 2021: когда окончание Великого поста и как разговляются перед Пасхой

2:20:264/25/2021Фото: Pixabay
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По монастырскому уставу предписывается прием пищи 1 раз в день - вечером. Но вы должны оценивать свои силы соразмерно своему состоянию здоровья, поэтому если для вас такие требования тяжело выполнять, то не истязайте себя.

курага
Сухофрукты можно есть в любой день поста


с 26 апреля 2021 года у православных начинается Страстная седмица. Это последние шесть дней перед празднованием Пасхи. Этот период отличается от всего Великого поста своей строгостью. Окончание Страстной седмицы- 1 мая.

Каждый день этой недели имеет свой особенный смысл, в каждый день вспоминаются события из жизни Иисуса Христа перед Его распятием и смертью. Название "Страстная" эта неделя получила из-за того, что все эти дни были очень насыщенными по своему содержанию и имели место самые настоящие Страсти Христовы. Самый скорбный день - пятница. Именно в Страстную пятницу Иисус был осужден на смерть, перенес невероятно много страданий и мучений и принял мученическую смерть на кресте ради прощения грехов всему человечеству.

В эти шесть дней православные особо ограничивают свое тело в приеме пищи и больше времени уделяют молитвам и размышлениям о своей жизни.

Также на эти шесть дней распространяются общие правила Великого поста - под запретом любая пища животного происхождения. По монастырскому уставу предписывается прием пищи 1 раз в день - вечером. Но вы должны оценивать свои силы соразмерно своему состоянию здоровья, поэтому если для вас такие требования тяжело выполнять, то не истязайте себя понапрасну. Пост не направлен на то, чтобы вы заболели и заработали себе проблемы с пищеварением. Предлагаем вам подробное описание питания на каждый из шести дней.

26 апреля - понедельник - разрешается сухоядение. Это означает, что сегодня можно употреблять продукты, не подвергавшиеся тепловой обработке. Можно свежие, маринованные и квашеные овощи, фрукты, хлеб. Сухофрукты и орехи. Напиток - вода. Можно добавить в воду немного меда.

27 апреля - вторник - в этот день монахам также показано сухоядение, но миряне могут сегодня питаться горячими блюдами. Можно варить постные супы, каши, тушить овощи. Растительное масло добавлять нельзя. Остаются разрешенными овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, можно горячие напитки - чай, компот, кисель.

28 апреля - среда - в этот день часто ходят на исповедь, монахи вообще в этот день оказываются от пищи, пьют только воду. Мирянам - снова сухоядение. Если вам тяжело - можно добавить легкие постные горячие супы и чай. Растительное масло все еще нельзя.

29 апреля- четверг. Перед Страстной пятницей всем положено набраться сил. Разрешены горячие блюда, овощи любые, фрукты и сухофрукты, орехи. Можно добавлять немного растительного масла. Хлеб, чай, компот. В этот день разрешено кушать дважды. Завтра предстоит тяжелый день.

30 апреля - пятница. В этот день не разрешается прием пищи. Можно пить  только воду. Если вам тяжело - понемногу перекусывайте в течение дня. Понемногу - это чисто для поддержания сил.

1 мая - суббота - здесь распространяются правила понедельника. Разрешено сухоядение. Можно свежие, маринованные и квашеные овощи, фрукты, хлеб. Сухофрукты и орехи. Напиток - вода. Можно добавить в воду немного меда. Это последний день поста. Завтра - 2 мая в воскресенье - начинается Пасха. Все ограничения поста снимаются.

 

 

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