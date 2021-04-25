Бородинский хлебушек за $3.99: Едем за продуктами и бензином в Калифорнию

Супермаркеты во всех странах похожи. Люди приходят купить продукты, смотрят на скидки, радуются, когда можно сэкономить. Америка - страна эмигрантов, сюда приезжают люди со всего мира, в том числе из России и стран бывшего СССР. Поэтому в магазинах США можно купить продукты, к которым люди привыкли у себя на родине, ведь в каждой стране свои вкусовые предпочтения.
В США привозят наше подсолнечное масло, сгущенное молоко, квас, квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры. Уже там научились печь бородинский хлеб и лепить пельмени, делать докторскую колбасу. Ну и обязательно русскую водку.
Сегодня “Курьер. Среда. Бердск” приглашает вас поехать в супермаркет в Калифорнии, посмотреть цены и продукты. А на обратном пути заехать на заправку и сравнить цены на бензин.
Справедливости ради нужно отметить, что цены на “русские товары” во многом высоки из-за экзотики. И ещё, в США есть магазины самой разной ценовой категории, как и у нас. Можно купить продукты очень дешево, особенно, если вы готовы купить много.
В каждом штате устанавливается своя цена на бензин, в Калифорнии бензин практически самый дорогой в стране.
Ну а в целом, смотрите и сравнивайте - везде есть жизнь.