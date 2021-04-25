Бородинский хлебушек за $3.99: Едем за продуктами и бензином в Калифорнию
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Бородинский хлебушек за $3.99: Едем за продуктами и бензином в Калифорнию

2:46:564/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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В магазинах США можно купить продукты, к которым люди привыкли у себя на родине - в России.

Капуста из Польши, в США такое не делают, но спрос есть


Супермаркеты во всех странах похожи. Люди приходят купить продукты, смотрят на скидки, радуются, когда можно сэкономить. Америка - страна эмигрантов, сюда приезжают люди со всего мира, в том числе из России и стран бывшего СССР. Поэтому в магазинах США можно купить продукты, к которым люди привыкли у себя на родине, ведь в каждой стране свои вкусовые предпочтения.

В США привозят наше подсолнечное масло, сгущенное молоко, квас, квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры. Уже там научились печь бородинский хлеб и лепить пельмени, делать докторскую колбасу. Ну и обязательно русскую водку.

Сегодня “Курьер. Среда. Бердск” приглашает вас поехать в супермаркет в Калифорнии, посмотреть цены и продукты. А на обратном пути заехать на заправку и сравнить цены на бензин.

Справедливости ради нужно отметить, что цены на “русские товары” во многом высоки из-за экзотики. И ещё, в США есть магазины самой разной ценовой категории, как и у нас. Можно купить продукты очень дешево, особенно, если вы готовы купить много.
В каждом штате устанавливается своя цена на бензин, в Калифорнии бензин практически самый дорогой в стране.
Ну а в целом, смотрите и сравнивайте - везде есть жизнь.

Сгущенка стоит 4 доллара
Квас из России и Украины, в среднем по 3 доллара, большая бутылка по 5
12 яиц стоит 2 доллара, очень крупные - 3 доллара
Бородинский хлеб стоит 3,99 доллара
Подсолнечное масло
Цена масла - 5 долларов
Супермаркет выглядит, как в России
Ряды супермаркета
Овощи и фрукты
Консервы на полках
Водка столичная
Русская водка
Цена на бензин за галлон, это примерно 4 литра и дизель - зеленым цветом. В Калифорнии бензин самый дорогой в США
Три типа бензина - 87, 89 и 91

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стоимость продуктовцена бензинасупермаркет в США
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