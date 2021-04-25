Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии

12:01:374/25/2021Фото: Pixabay
0

По результатам происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества и причинении тяжкого вреда здоровью.

Во время занятия по плаванию дети отравились хлором


Власти региона, в котором произошло отравление детей в бассейне, сообщили о госпитализации 20 пострадавших.

24 апреля в городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ЧП. В ходе занятий по плаванию 21 ребенок отравился хлором.

Поражения разной степени тяжести зафиксировали медицинские работники. Сначала шла речь о госпитализации семерых пострадавших.

По результатам происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества и причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи по особо важным делам проводят мероприятия по установлению причин произошедшего.

В соцсетях появилась информация о том, что некоторых из пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бассейнгоспитализацияотравление хлором
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уверены в безопасности ребенка в спортивной секции?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    11:43:28 4/25/2021
    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    БердскДетской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    11:26:32 4/25/2021
    Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    11:20:54 4/25/2021
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    10:56:31 4/25/2021
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    10:29:53 4/25/2021
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:08 4/25/2021
    Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Драка дорожных рабочих с пьяными прохожими в Новосибирске попала на видео
    9:50:02 4/25/2021
    Драка дорожных рабочих с пьяными прохожими в Новосибирске попала на видео
    Скончался в больнице единственный выживший в страшном ДТП с пятью погибшими детьми в Новочеркасске
    9:22:53 4/25/2021
    Скончался в больнице единственный выживший в страшном ДТП с пятью погибшими детьми в Новочеркасске
    Календарь дачника на 25 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:06 4/25/2021
    Календарь дачника на 25 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    25 апреля – День дочери: эксклюзивные открытки и самые нежные поздравления для принцессы
    9:10:44 4/25/2021
    25 апреля – День дочери: эксклюзивные открытки и самые нежные поздравления для принцессы