Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии

Власти региона, в котором произошло отравление детей в бассейне, сообщили о госпитализации 20 пострадавших.
24 апреля в городе Нижний Ломов Пензенской области произошло ЧП. В ходе занятий по плаванию 21 ребенок отравился хлором.
Поражения разной степени тяжести зафиксировали медицинские работники. Сначала шла речь о госпитализации семерых пострадавших.
По результатам происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг ненадлежащего качества и причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи по особо важным делам проводят мероприятия по установлению причин произошедшего.
В соцсетях появилась информация о том, что некоторых из пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ.