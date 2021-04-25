Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть

12:18:084/25/2021Фото: kprfnsk.ru
0

Он отметил, что "современная международная ситуация похожа на ту, что сложилась в 1930-е годы прошлого столетия, когда наша страна была окружена недружественными государствами". 

Локоть выступил на съезде КПРФ


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на съезде КПРФ, который проходит 24 и 25 апреля в Подмосковье под председательством лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова.

Секретарь новосибирского обкома КПРФ Локоть сделал неожиданное заявление. Как сообщает сайт новосибирских коммунистов, он предложил национализировать российские активы стран ЕС и НАТО.

Он отметил, что "современная международная ситуация похожа на ту, что сложилась в 1930-е годы прошлого столетия, когда наша страна была окружена недружественными государствами".

"Давайте перейдем к решительным действиям. Это будет по-марксистски, это применялось в Чили, на Кубе, в Панаме – и всегда в этом случае Штаты вставали на дыбы. Это прием из "политэкономического самбо". Перейдем от слов к делу, и нанесем таким образом ответный удар, потому что санкции недооценивать нельзя, они весьма болезненны для нашей экономики. Нам потребуется много сил и финансовых ресурсов для того, чтобы ликвидировать их последствия", - заявил Анатолий Локоть.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Зюганов, выступая на 18-м съезде компартии выступил за отмену налогов и платы за услуги ЖКХ в коронавирус. А также за отмену пенсионной реформы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
    12:01:37 4/25/2021
    Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    11:43:28 4/25/2021
    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    БердскДетской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    11:26:32 4/25/2021
    Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    11:20:54 4/25/2021
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    10:56:31 4/25/2021
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    10:29:53 4/25/2021
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:08 4/25/2021
    Точный гороскоп на воскресенье 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Драка дорожных рабочих с пьяными прохожими в Новосибирске попала на видео
    9:50:02 4/25/2021
    Драка дорожных рабочих с пьяными прохожими в Новосибирске попала на видео
    Скончался в больнице единственный выживший в страшном ДТП с пятью погибшими детьми в Новочеркасске
    9:22:53 4/25/2021
    Скончался в больнице единственный выживший в страшном ДТП с пятью погибшими детьми в Новочеркасске
    Календарь дачника на 25 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:06 4/25/2021
    Календарь дачника на 25 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?