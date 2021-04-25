Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на съезде КПРФ, который проходит 24 и 25 апреля в Подмосковье под председательством лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова.
Секретарь новосибирского обкома КПРФ Локоть сделал неожиданное заявление. Как сообщает сайт новосибирских коммунистов, он предложил национализировать российские активы стран ЕС и НАТО.
Он отметил, что "современная международная ситуация похожа на ту, что сложилась в 1930-е годы прошлого столетия, когда наша страна была окружена недружественными государствами".
"Давайте перейдем к решительным действиям. Это будет по-марксистски, это применялось в Чили, на Кубе, в Панаме – и всегда в этом случае Штаты вставали на дыбы. Это прием из "политэкономического самбо". Перейдем от слов к делу, и нанесем таким образом ответный удар, потому что санкции недооценивать нельзя, они весьма болезненны для нашей экономики. Нам потребуется много сил и финансовых ресурсов для того, чтобы ликвидировать их последствия", - заявил Анатолий Локоть.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Зюганов, выступая на 18-м съезде компартии выступил за отмену налогов и платы за услуги ЖКХ в коронавирус. А также за отмену пенсионной реформы.