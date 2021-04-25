И когда же мы отведаем бургеров на центральной площади Горького около мэрии Бердска: что со стройкой?
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И когда же мы отведаем бургеров на центральной площади Горького около мэрии Бердска: что со стройкой?

2:50:244/25/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Ждем завершения строительства, чтобы оценить архитектурное решение и вкус кофе и бургеров на площади Горького в Бердске.

Здание кафе на площади Горького строится


В центре Бердска прямо на площади Горького строится новое здание. В нем будут размещены кофейня и бургерная. Академия Кофе и МясоRoob - давние друзья-соседи. Заведения этих сетей расположены рядом сразу в нескольких точках Новосибирска. А в Бердске дуэт двух  брендов имеет все шансы стать главным центром притяжения гурманов.
Стройка в самом разгаре. “Курьер. Среда. Бердск” сегодня посетил строительную площадку. У работающих на объекте мастеров - обеденный перерыв. Показали уже установленный каркас здания. Объяснили, что все работы идут по графику, построят быстро.

Как уже писал “Курьер. Среда. Бердск”, здание кофейни обещает стать настоящим украшением площади Горького. Днём в кофейне будет много света за счёт больших витражных окон в пол. А вечером кофейня сама будет излучать тёплый и мягкий свет желтоватых ламп.
В меню будут представлены различные виды кофе, заваренные привычными и альтернативными методами, авторские напитки. Совсем скоро жители Бердска смогут пристраститься к отменному кофе из Академии Кофе. Внутри кофейни будет около 25 посадочных мест. Также предусмотрена уличная площадка для посиделок на свежем воздухе.

Под одной крышей с кофейней будет располагаться бургерная известной сети МясоRoob. МясоRoob - это бургерная с сибирской душой. Язык не поворачивается пренебрежительно назвать здешние бургеры фастфудом, ведь это - кулинарный шедевр, который приводит в восторг своим качеством и исполнением. Только сочное мраморное мясо, авторские булочки, ароматные соусы. В октябре 2017 года МясоRoob завоевал звание "Лучшая бургерная России", и до сих пор никто не может перехватить это звание у сети. Теперь и бердчане смогут регулярно наслаждаться восхитительными бургерами. Владельцы сети планируют сделать новую точку светлой и немного отойти от привычного брутального дизайна в интерьере. В заведении будет около 30 посадочных мест.

Открытие МясоRoobа в Бердске, как и открытие Академии Кофе, запланировано на вторую половину лета 2021-го. Ждем завершения строительства, чтобы оценить архитектурное решение и вкус кофе и бургеров на площади Горького в Бердске.

Ворота приоткрыты
Так здание должно выглядеть
Каркас собран
Каркас здания установлен на асфальте
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кофейняздание кафе. стройка на площади
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