Трое суток туалеты и раковины обезвожены: жители Ломоносова бредут с ведрами на колонку в Бердске
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Трое суток туалеты и раковины обезвожены: жители Ломоносова бредут с ведрами на колонку в Бердске

2:40:434/25/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане не могут нормально ни постираться, ни выкупаться. На месте ЧП работают сотрудники КБУ, но что же произошло? - разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Жители ул. Ломоносова в отчаянии


Три дня бегают на колонку из-за отключения воды жители ул. Ломоноса в Бердске.

Как сообщили "Курьер.Среда.Бердск" сами жители, отключение воды произошло с 1 по 16 дом 23 апреля.

- На дворе 25 апреля. У людей нет возможности постираться и это как минимум. Еще страшнее то, что туалеты без воды, половина улицы бегает на колонку, которая, Слава Богу, осталась и ее не демонтировали. Колонка работает кое-как. Где наше славное руководство КБУ и города? - недоумевают жители ул. Ломоносова в Бердске.

Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск", в настоящее время на месте работает спецтехника КБУ.

Новый директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин заявил, что авария произошла из-за утечки на водопроводе. В настоящее время ставится задача: по максимуму найти выход , который будет приносить пользу людям.

- Порядка сорока лет назад был брошен водопровод. Были врезки сделанные на каждый дом. Есть такое понятие, как "слепая врезка", когда на земле нет обслуживаемого колодца. Люди врезались, но проходили. Сейчас на этом водопроводе появилась утечка. Вода вышла наружу. Начали копать грунт, а он осыпается. Сейчас весна и провести мероприятие сложно. Принято решение бросить времянку для того, чтобы людям дать воду. Согласно нормативу, если в радиусе 100 метров есть колонка, то никаких ЧС не случается. Там норматив выдержан, воду дополнительно подвозить не надо, но есть неудобства. Мы сейчас времянку бросим, людям сделаем отводы для того, чтобы был кран  и воду можно было брать. В среду вода будет,- сообщил директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин сегодня, 25 апреля.

Напомним, что проблемные ситуации с водопроводом в Бердске не редкость. Зачастую аварии случаются по причине ветхости и изношенности.

На месте спустя 3 дня работают специалисты
Колонка с водой на ул. Ломоносова
Вблизи места аварии находятся шланги
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