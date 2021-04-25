Почему вредно бросать пить, рассказал доктор Мясников

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему нельзя бросать пить. По словам теледоктора, полный отказ от алкоголя может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе человека и спровоцировать развитие инфаркта.
Для того, чтобы не попасть в больницу с заболеваниями сердца, нужно ежедневно употреблять минимальное количество алкоголя. Чтобы поддерживать сосуды в должном состоянии человеку ежедневно требуется 19 граммов чистого спирта. В переводе на привычные напитки это означает либо 40 граммов водки, либо 300 граммов пива, либо 150 граммов вина.
Ранее Мясников рассказывал о том, что еще становится причиной инфаркта. Он пояснил, что на развитие негативного процесса может повлиять наследственность, изменение уровня холестерина и высокое содержание сахара в крови.