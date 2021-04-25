Почему вредно бросать пить, рассказал доктор Мясников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Почему вредно бросать пить, рассказал доктор Мясников

1:19:524/25/2021Фото: Pixabay
0

Теледоктор советует выпивать каждый день по 40 граммов водки для того, чтобы избежать проблем с сердцем.

Чтобы не стать жертвой инфаркта, нужно каждый день пить водку - сказал Мясников


Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему нельзя бросать пить. По словам теледоктора, полный отказ от алкоголя может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе человека и спровоцировать развитие инфаркта.

Для того, чтобы не попасть в больницу с заболеваниями сердца, нужно ежедневно употреблять минимальное количество алкоголя. Чтобы поддерживать сосуды в должном состоянии человеку ежедневно требуется 19 граммов чистого спирта. В переводе на привычные напитки это означает либо 40 граммов водки, либо 300 граммов пива, либо 150 граммов вина.

Ранее Мясников рассказывал о том, что еще становится причиной инфаркта. Он пояснил, что на развитие негативного процесса может повлиять наследственность, изменение уровня холестерина и высокое содержание сахара в крови.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
водкаинфарктхолестеринсахар в крови
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что делать алкоголикам, которые не могут пить понемногу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Пьяный водитель на "Ладе Ларгус" насмерть задавил 10-летнюю велосипедистку в Новосибирской области
    1:01:46 4/25/2021
    Пьяный водитель на "Ладе Ларгус" насмерть задавил 10-летнюю велосипедистку в Новосибирской области
    Бердск"Думала, что умру": Агрессивная лайка почти вцепилась в шею хозяйки таксы Эммы и на 40 минут загнала их в воду на Бердской косе
    12:46:57 4/25/2021
    "Думала, что умру": Агрессивная лайка почти вцепилась в шею хозяйки таксы Эммы и на 40 минут загнала их в воду на Бердской косе
    БердскВласть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение
    12:23:21 4/25/2021
    Власть Бердска заказала 260 метров «могильных оградок» на 1,5 млн рублей: Где появится новое ограждение
    Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть
    12:18:08 4/25/2021
    Национализации российских активов ЕС и НАТО потребовал мэр Новосибирска Локоть
    Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
    12:01:37 4/25/2021
    Число отравившихся в бассейне детей достигло 21: Семеро в тяжелом состоянии
    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    11:43:28 4/25/2021
    Седан вылетел с трассы в кювет и лег на крышу под Новосибирском. Смотрите видео
    БердскДетской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    11:26:32 4/25/2021
    Детской попкой по асфальту будут скатываться с горок ребятишки Бердска на новой площадке в городском парке Бердска? Смотрите видео
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    11:20:54 4/25/2021
    Божественной красоты открытки на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 от дизайнера со словами поздравлений
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    10:56:31 4/25/2021
    28 пациентов сгорели в ковидном госпитале, который полностью уничтожен после взрыва
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    10:29:53 4/25/2021
    Кому заплатят в двойном размере за работу в нерабочие дни на майских праздниках 2021, рассказал эксперт
    Скрыть объявление