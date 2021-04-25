"Глава Бердска - замечательный мужик": Жители разрушающейся 9-этажки показали подвал и крышу Евгению Шестернину

После обращения жильцов дома №2 по улице К. Маркса, глава Бердска Евгений Шестернин лично приехал оценить состояние 9-этажки.
Жители бывшего общежития давно жалуются на изношенность коммуникаций и кровли. Вместе с мэром приехали начальник УЖКХ Максим Совбанов, глава отдела капремонта УЖКХ Елена Берсенева, замдиректора КБУ Александр Алексеенко и депутат Андрей Пилько, сообщили в пресс-центре мэрии.
По оценке комиссии по ЧС, изношенность коммуникаций составляет больше 70% и требует скорейших мероприятий по капитальному ремонту здания. Техническое обследование дома установило аварийное состояние кровли, электрических и коммунальных сетей.
Евгений Шестернин решил обратиться в министерство энергетики и ЖКХ Новосибирской области для скорейшего выделения средств на ремонт. Директор УК Вербена" Деминцева Ирина заверила, что на днях начнутся работы на крыше здания, для этого уже завезены материалы.
- Оказалось, что глава города - замечательный мужик. Он переживает за наши дома. Я высказала все претензии. В том числе и по "Вербене", которая кричит, что у нас 4 млн долга. Наш подвал постоянно в дерьме, крыша бежит, я все время пишу жалобы на УК, - рассказала старшая по дому Людмила.
По ее словам, соседи были ошарашены визитом высоких гостей - "первый раз в живую видели мэра", и не атаковали чиновников своими жалобами.
-Но я думаю, что все завершилось как нельзя хорошо. Мы берем ответственность за свой дом на себя, раз УК не справляется. Я сказала главе города, что ему лгут, когда говорят, что у нас все благополучно. Сначала он заявил, что мы "театр устроили", а потом решил лично все посмотреть. А когда увидел все и в подвале, где тубы, как труха, и в подъезде, и на крыше, всыпал "Вербене" прямо там. Дал распоряжение сразу своим подчиненным, - отметила Людмила Михайловна.
Как она рассказала "Курьер. Среда. Бердск", Шестернин посоветовал сменить управляющую компанию и пообещал, что посодействует скорейшему началу капитального ремонта 9-этажки, будет "давить на министерство" о переносе сроков капремонта.
-Во вторник мы встречаемся с руководителем новой УК, обсудим объем работ, наметим первоочередные. Конечно, все это будет не быстро. Наша задача постараться не задерживать коммунальные платежи. Я обращаюсь ко всем: давайте сначала оплачивать услуги ЖКХ, а потом покупать себе платья и еду, - рассказала старшая по дому.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бывшая общага на ул. К. Маркса стоит в графике капитального ремонта на 2038 год. Но ее обитатели опасаются, что до этого времени здание не доживет - просто разрушится.