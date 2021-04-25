Чешское пиво запретят ввозить в Россию на фоне дипломатических скандалов

Между Россией и Чехией наблюдается напряжение дипломатических отношений. Для того, чтобы ответить на действия чешских властей о высылке российских дипломатов, в Госдуме решили ограничить закупку пива, произведенного в их стране.
По мнению Елены Паниной — члена комитета Госдумы по международным делам — такой ответ отрезвит власти Чехии, которые, по ее мнению, потеряли чувство реальности. Политик заявила, что за антироссийские демарши нужно платить определенную «цену».
Учитывая, что Россия закупает большое количества пива в Чехии и является для нее очень важным рынком сбыта, потеря российских потребителей станет чувствительной для чешской экономики.
Также Панина напомнила о мерах, которые были предприняты после конфликтов с Грузией и Молдавией. Тогда в Россию перестали завозить грузинские и молдавские вина. По мнению Паниной, это отрезвило политиков в Тбилиси и Кишиневе.
В настоящее время после препирательств по числу высланных дипломатов, в посольствах обеих стран будет сохранен паритет по числу сотрудников: 7 дипломатов и 25 служащих, пишет Коммерсант.