Чешское пиво запретят ввозить в Россию на фоне дипломатических скандалов
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Чешское пиво запретят ввозить в Россию на фоне дипломатических скандалов

2:11:074/25/2021Фото: PsyCat Games
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Чувство реальности властям Чехии можно вернуть, если перестать закупать у них популярные товары. В Госдуме считают, что за антироссийские демарши нужно платить определенную «цену».

В Россию перестанут завозить пиво из Чехии


Между Россией и Чехией наблюдается напряжение дипломатических отношений. Для того, чтобы ответить на действия чешских властей о высылке российских дипломатов, в Госдуме решили ограничить закупку пива, произведенного в их стране.

По мнению Елены Паниной — члена комитета Госдумы по международным делам — такой ответ отрезвит власти Чехии, которые, по ее мнению, потеряли чувство реальности. Политик заявила, что за антироссийские демарши нужно платить определенную «цену».

Учитывая, что Россия закупает большое количества пива в Чехии и является для нее очень важным рынком сбыта, потеря российских потребителей станет чувствительной для чешской экономики.

Также Панина напомнила о мерах, которые были предприняты после конфликтов с Грузией и Молдавией. Тогда в Россию перестали завозить грузинские и молдавские вина. По мнению Паниной, это отрезвило политиков в Тбилиси и Кишиневе.

В настоящее время после препирательств по числу высланных дипломатов, в посольствах обеих стран будет сохранен паритет по числу сотрудников: 7 дипломатов и 25 служащих, пишет Коммерсант.

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