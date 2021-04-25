Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера Армении
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Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера Армении

2:44:564/25/2021Фото: Википедии
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На внеочередных выборах Никол Пашинян станет кандидатом от партии "Гражданский договор". Он снова будет баллотироваться на пост главы правительства.

Никол Пашинян уходит в оставку


Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это заявление он опубликовал в своем Facebook 25 апреля. Он объяснил это необходимостью проведения  внеочередных парламентских выборов.

До 20 июня он останется главой армянского правительства. В этот день в стране назначат выборы, на которых  Пашинян станет кандидатом от партии "Гражданский договор". Он снова будет баллотироваться на пост премьера после роспуска парламента, который по закону Армении, должен уйти через две недели после отставки главы кабинета министров.

Примечательно, что 24 апреля Никол Пашинян разговаривал по телефону с российским президентом. Как сообщается на сайте Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной. Проведён обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того Пашинян информировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами. Вероятно, армянский премьер сообщил российскому лидеру о своем намерении досрочно сложить полномочия главы кабмина.

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