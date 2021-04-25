Столото: проверить билет тиража 1385 "Русского лото" от 25 апреля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1385 "Русского лото" от 25 апреля 2021 года

2:47:234/25/2021Фото: pixabay
0

Выигрыши выплачиваются с 25.04.2021 до 19.01.2024 года.

лото
Не выпали всего 2 бочонка


Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!


  • 07

  • 52





Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 81408783248986437916 14 30 000
2 140212694888621975843977857665442261597080504129603128154790 1 600 000 или Загородный дом
3 33353018740609107356083411173268535826254566 1 600 000 или Загородный дом
4 57 2 600 000 или Загородный дом
5 55 3 200 000
6 78 5 10 000
7 51 5 10 000
8 38 14 10 000
9 54 23 10 000
10 04 70 10 000
11 27 110 5000
12 05 227 5000
13 63 323 5000
14 21 600 1000
15 01 1011 1000
16 23 1339 1000
17 20 1982 500
18 46 3954 500
19 49 5727 500
20 67 9246 200
21 42 12 415 150
22 03 22 141 150
23 71 34 736 125
24 64 47 857 125
25 13 72 459 100
26 82 107 308 100
27 36 186 471 100
28 37 256 265 100
29 72 385 065 100
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 2 588 275 Призовой фонд тиража: 129 413 750 ₽ Выигрыши выплачиваются с 25.04.2021 до 19.01.2024

Видеотрансляция тиража № 1385

Источник: stoloto
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лотоРусское лотоСтолототираж 1385
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