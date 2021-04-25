Столото: проверить билет тиража 439 "Жилищной лотереи" от 25 апреля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 439 "Жилищной лотереи" от 25 апреля 2021 года

2:53:304/25/2021Фото: pixabay
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Вы можете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 439 «Жилищная лотерея» от 25.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.

лото
Не выпали всего 4 номера


Посмотрите результаты тиража № 439 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 439 «Жилищная лотерея» от 25.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.






























































































































































Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 80, 49, 45, 77, 04, 06, 57 5 42 000
2 72, 85, 31, 44, 12, 69, 18, 38, 33, 71, 48, 53, 79, 88, 64, 47, 10, 02, 39, 32, 51, 58, 90, 24, 34, 74, 68, 73, 59, 70, 63, 27 1 800 000 или Коттедж
3 13, 36, 62, 35, 67, 19, 29, 54, 22, 42, 40, 25, 61, 81, 84, 16, 41, 66, 46, 43, 89, 05, 11, 83, 60, 86 1 800 000 или Коттедж
4 08 5 800 000 или Коттедж
5 14 4 600 000
6 26 9 2000
7 82 5 1500
8 52 23 1000
9 30 46 700
10 65 53 500
11 75 106 400
12 23 206 212
13 78 287 211
14 76 426 210
15 09 1038 209
16 20 1523 208
17 28 2217 207
18 03 4302 206
19 55 7178 205
20 37 9070 204
21 07 15 696 203
22 50 24 727 202
23 21 33 775 201
24 17 58 216 200


Невыпавшие числа: 01, 15, 56, 87

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 25.04.2021 до 19.01.2024
















Число билетов, принявших участие в розыгрыше 809 617
Призовой фонд тиража, руб. 40 480 850




Видеотрансляция тиража № 439




Источник: stoloto

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Столотожилищная лотереятираж 439
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