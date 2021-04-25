Столото: проверить билет тиража 439 "Жилищной лотереи" от 25 апреля 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 439 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 439 «Жилищная лотерея» от 25.04.2021 и узнать, как получить выигрыш.
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|80, 49, 45, 77, 04, 06, 57
|5
|42 000
|2
|72, 85, 31, 44, 12, 69, 18, 38, 33, 71, 48, 53, 79, 88, 64, 47, 10, 02, 39, 32, 51, 58, 90, 24, 34, 74, 68, 73, 59, 70, 63, 27
|1
|800 000 или Коттедж
|3
|13, 36, 62, 35, 67, 19, 29, 54, 22, 42, 40, 25, 61, 81, 84, 16, 41, 66, 46, 43, 89, 05, 11, 83, 60, 86
|1
|800 000 или Коттедж
|4
|08
|5
|800 000 или Коттедж
|5
|14
|4
|600 000
|6
|26
|9
|2000
|7
|82
|5
|1500
|8
|52
|23
|1000
|9
|30
|46
|700
|10
|65
|53
|500
|11
|75
|106
|400
|12
|23
|206
|212
|13
|78
|287
|211
|14
|76
|426
|210
|15
|09
|1038
|209
|16
|20
|1523
|208
|17
|28
|2217
|207
|18
|03
|4302
|206
|19
|55
|7178
|205
|20
|37
|9070
|204
|21
|07
|15 696
|203
|22
|50
|24 727
|202
|23
|21
|33 775
|201
|24
|17
|58 216
|200
Невыпавшие числа: 01, 15, 56, 87
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 25.04.2021 до 19.01.2024
|Число билетов, принявших участие в розыгрыше
|809 617
|Призовой фонд тиража, руб.
|40 480 850
Видеотрансляция тиража № 439
Источник: stoloto