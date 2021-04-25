Молитва на исполнение желания в день Блаженной Матроны Московской 2 мая 2021 года
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Молитва на исполнение желания в день Блаженной Матроны Московской 2 мая 2021 года

6:20:304/25/2021Фото: Правмир
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Она многим помогала при жизни, творила чудеса и могла видеть будущее. Ее способностям поражались все те, кто обращались к ней за помощью.

Матрона Московская, икона
День памяти святой Матроны Московской 2 мая


2 мая отмечается день памяти святой Матроны Московской. Эта святая была слепой от рождения, а будучи молодой потеряла способность передвигаться на своих ногах.

Но она многим помогала при жизни, творила чудеса и могла видеть будущее. Ее способностям поражались все те, кто обращались к ней за помощью. Но помогала она только тем, кто не просил о материально и просьбы их были чисты и искренни.

Она продолжает помогать и по сей день. Ее мощи хранятся в Покровском монастыре в Москве и к ним 2 мая ежегодно стекаются толпы просящих и поклоняющихся. Однако. если вы не можете совершить паломничество к ее мощам, можно просто в этот день искренне помолиться и попросить помощи.

Текст молитвы

Блаженная Старица, Матрона Московская. Слезно молю тебя и к помощи твоей прибегаю Помоги мне исполнить все желания светлые — сокровенные и заветные. Сбереги меня от желаний суетных, губящих душу и ранящих тело. Помоги мне, Матронушка, благослови меня на дело правое. Помоги мне исполнить мое желание. (Кратко изложите суть вашего желания). Стань моей заступницей и скоропомощницей. Моли обо мне, Божьей рабе (имя) Господа Бога и Богородицу. Да будет воля твоя, Аминь!

Молиться Матроне можно каждый день. а не только в день ее почитания.

 

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молитваМатрона Московскаяисполнение желания
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