В какие дни Пасхальной недели можно трудиться в огороде?
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В какие дни Пасхальной недели можно трудиться в огороде?

8:20:384/26/2021Фото: pixabay
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Можно, действительно, заниматься какими то делами на Страстной неделе. Единственный день, когда строго вся работа запрещена - это Страстная пятница.

растения, садовый инвентарь
Весной, когда пробуждается природа, у садоводов и дачников наступает горячая пора


Пасха в 2021 году отмечается 2 мая. Для многих дачников и огородников это одно из самых насыщенных периодов, когда нельзя затягивать с посадкой огорода.

Поскольку Пасха является самым большим и Великим праздником у верующих людей, то у многих возникает справедливый вопрос - как быть с работой на участке? Ведь Пасха отмечается целую неделю, можно ли работать?

основная подготовка к празднованию Пасхи начинается примерно за неделю до ее празднования - на Страстной неделе. Многие в этот период стараются закончить все срочные дела, что-то делают наперед. Но не все сидят дома и могут с утра до вечера заниматься огородом - многие работают. К тому же в 2021 году в мае предстоит отдыхать с 1 по 10 мая включительно из-за ситуации с распространением коронавируса. А Пасхальная неделя идет как раз со 2 по 9 мая включительно. Как же быть, чтобы не навлечь на себя греха?

 

Можно, действительно, заниматься какими то делами на Страстной неделе. Единственный день, когда строго вся работа запрещена - это Страстная пятница.

В Пасху тоже на огород не выйти из уважения к празднику. А что потом?

Многие придерживаются мнения, что всю Пасхальную неделю работать нельзя. Но в Писании нет ни слова о запрете на работы в эти дни. Конечно, Пасху посвятите отдыху и празднованию. Люди, которые не могут ждать целую неделю, выдерживают запрет на работу хотя бы первые три дня.

Священники говорят, что запрета на работы нет - это просто отдание уважения к празднику. Запрещены только тяжелые виды работ, которые изматывают человека физически до такого состояния, что ему уже и не до праздничного настроения и не до радости.

Но любой не сложный труд, тем более, если он вам приносит радость и удовлетворение, который не портит вам настроение. не отбирает сил - разрешен. Поэтому решать вам -когда вы выйдете на любимые грядки.

Тем более что Бог никогда лень не поощрял, а наоборот любит особо тех, кто любит трудиться. Единственное, на что стоит обратить внимание, что этой праздничной неделе не рекомендовано заниматься обрезкой деревьев и кустарников, а также работать с химикатами, направленными на уничтожение вредителей.

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