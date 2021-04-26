Престижные открытки с Днем нотариуса 27 апреля и милые поздравления в стихах

27 апреля отмечают свой неофициальный праздник все нотариусы России. В 2021 году празднование будет проходить 15-ый раз. Официально день нотариата стал отмечаться днем ранее - 26 апреля, но привычная дата 27 апреля - все равно осталась как праздничная.
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Заверить любую бумагу
Нотариус умный поможет,
Оформить наследство и сделку,
Конечно же, тоже он сможет,
Сегодня, в день нотариата,
Поздравим сотрудников этих,
Мы им пожелаем здоровья,
Пусть солнышко ярко им светит,
Удачи, успехов и счастья,
Они это все заслужили,
Нотариус — нужная должность,
И мы бы без них не прожили!
День нешуточный сегодня,
С праздником, ребята,
Те, кто занят этим делом,
С Днём нотариата.
Пусть бумажные дела
Меньше обступают,
Но и кризиса в работе
Пусть дела не знают.
Сегодня чудесная дата —
День безупречного нотариата!
Я с праздником вас поздравляю
И букву закона блюсти пожелаю!
Еще пожелаю успехов, удачи,
Авторитета, престижа в придачу.
Легко пусть решаются споры,
Все сделки и все договоры!
А личной судьбе процветания,
Любви, уважения и понимания.
Уюта, богатства, надежды, добра,
На сердце покоя, отрады, тепла!
С Днем нотариата
Вас я поздравляю,
Бумажки в документы
Вам превращать желаю.
Желаю, чтоб с работой
Любовь была взаимной,
Клиентов пожелаю
Серьезных и солидных.
В бумажном океане
Желаю не тонуть,
Под парусом Закона
Прокладывать свой путь.
Успехов и удачи
Желаю вам в работе,
Будет пусть нотариус
У нас всегда в почете.
Любое выполнит заданье,
Оформит дарственную, завещанье.
Всегда нотариус поможет
Нам достаток свой умножить.
Вам пожелаем мы успеха,
Здоровья и побольше смеха.
В работе — смысл, в семье — порядок
Всего того, что в жизни надо.
Пускай дома, квартиры, дачи
Покупают, продают.
Клиенты будут побогаче
И бедствовать вам не дают!
По материалам сайтов bipbap.ru и pozdravok.ru